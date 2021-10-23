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Без вести пропавшая жительница Павлодарской области найдена мертвой

22.10.2021, 10:13 43579
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - Подозреваемый в убийстве 41-летней жительницы Павлодарской области задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Без вести пропавшая 41-летняя жительница Павлодарской области найдена мертвой 21 октября в 19.30 в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района. На теле имелись признаки насильственной смерти, пишет Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия. 
 
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний житель Щербактинского района. Он водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.
 

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В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии

22.10.2021, 19:52 87562
В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии
Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета имени Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. По его словам, ножевые ранения он нанес из-за неприязненных отношений. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
 
Напомним, 7 октября в Уральске в массовая драка закончилась поножовщиной.
 
16 сентября в результате ДТП в Нур-Султане произошел конфликт между водителями, который закончился поножовщиной.
 
13 октября в Кокшетау драка закончилась поножовщиной.
 

Насильник из Каражала осужден на 23 года

22.10.2021, 13:14 124984
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - Насильника из Каражала осудили на 23 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летнего жителя города Каражал обвиняют в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования. 
 

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден на 23 года лишения свободы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин на онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, показатель преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев этого года снизился на 6,3%. Ювенальная полиция проводит систематическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
 
Напомним, девочку похитили в апреле этого года. Полицейские нашли ребенка в заброшенном доме с 55-летним жителем города
 

В Капшагае нашли повешенным 13-летнего подростка

22.10.2021, 12:58 127846
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 

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