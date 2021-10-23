Без вести пропавшая жительница Павлодарской области найдена мертвой

ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - Подозреваемый в убийстве 41-летней жительницы Павлодарской области задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Без вести пропавшая 41-летняя жительница Павлодарской области найдена мертвой 21 октября в 19.30 в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района. На теле имелись признаки насильственной смерти, пишет Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний житель Щербактинского района. Он водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.