Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: замдиректоров образовательных учреждений привлекли к ответственности

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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападения подростков на пенсионера в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.





Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки. Мы, безусловно, обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем", - заявил аким на своей странице в Сети.





Он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.





Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него.





По факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



