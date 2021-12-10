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Жительницу Карагандинской области выдворили из Казахстана

09.12.2021, 19:44 86293
КАРАГАНДА. 9 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту Караганды была выявлена 34-летняя гражданка Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Она нарушила законодательство нашей страны о гражданстве, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте. 
 
В отношении женщины был составлен протокол за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства. 
 
Решением Бухаржырауского районного суда Карагандинской области данная гражданка была привлечена к ответственности в виде выдворения за пределы Казахстана. 
 
Ранее глава МВД доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства. 
 
Министерство труда и социальной защиты за 2020-2021 год выявило около полутора тысяч человек, получавших двойную пенсию в Казахстане и России. Сумма переплаты, по предварительным данным, составила 6,3 миллиарда тенге 
 

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Разыскиваемый за хищение $15 млн из банка RBK задержан в России

10.12.2021, 11:09 757
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - В Московской области задержан разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы по делу о хищении денежных средств банка RBK, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отношении задержанного расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО "Банк РБК" в размере 15 миллионов долларов США, рассказали в пресс-службе АФМ РК.
 

Скрываясь от уголовного преследования В. Власов с 2018 года находился в международном розыске. В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области", - сообщили в ведомства.

 
В настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.

Напомним, мошенник, обманувший казахстанского предпринимателя на 170 тысяч евро, экстрадирован из Германии.
 

Житель Шымкента задержан за хранение синтетических наркотиков

10.12.2021, 11:03 163
ТУРКЕСТАН. 10 ДЕКАБРЯ - У жителя Шымкента изъято четыре свертка с синтетическими наркотиками общим весом 4 грамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила информация о том, что некий житель перевозит с собой наркотические средства. Получив сообщение, сотрудники УПН ДП ТО провели розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Таким образом, оперативники задержали молодого человека возле одного из кафе Сайрамского района", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

 
При обыске полицейские изъяли у подозреваемого в кармане брюк четыре свертка с содержимым, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". 
 

Согласно заключению, изъятые вещества являются "синтетическими наркотиками", общим весом около четырех граммов. Подозреваемый оказался жителем города Шымкент", - уточнили в полиции. 

 
В настоящее время по данному факту Сайрамским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
 

На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане

09.12.2021, 17:49 102223
На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два жителя столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, уроженцы Акмолинской области, проживающие в столице, организовали поставку, хранение и сбыт наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере на территорию Ерейментауского региона и Нур-Султана, сообщает Polisia.kz
 

Далее на преступную группу вышли через 39-летнего жителя Ерейментауского района Акмолинской области, который был задержан за сбыт наркотиков по месту жительства. Остальные члены группировки являлись столичными жителями", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов. 

 
В ходе задержания один из сбытчиков пытался избавиться от наркотиков, выбросив несколько пакетов с гашишем с балкона. Всего в результате проведенной операции было изъято более 16 килограммов гашиша.
 
По информации источника, на судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично, отрицали хранение наркотических средств с целью сбыта и сбыт. Однако виновность каждого подтверждалась неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими. 
 

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания суд не усмотрел. Приговором суда 42-летний гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности. Второму участнику преступной группы, 44-летнему гражданину С. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, а также применены принудительные меры медицинского характера от наркомании по месту отбывания наказания", - сообщает источник.

 
Приговор вступил в законную силу в ноябре.
 
Как сообщалось ранее, наркосбытчика с крупной партией гашиша и марихуаны задержали в Нур-Султане.
 
Также напомним, что мешок с марихуаной нашли у жителя Туркестанской области.
 

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