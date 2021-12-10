Жительницу Карагандинской области выдворили из Казахстана

КАРАГАНДА. 9 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту Караганды была выявлена 34-летняя гражданка Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Она нарушила законодательство нашей страны о гражданстве, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В отношении женщины был составлен протокол за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства.
Решением Бухаржырауского районного суда Карагандинской области данная гражданка была привлечена к ответственности в виде выдворения за пределы Казахстана.
Ранее глава МВД доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства.
Министерство труда и социальной защиты за 2020-2021 год выявило около полутора тысяч человек, получавших двойную пенсию в Казахстане и России. Сумма переплаты, по предварительным данным, составила 6,3 миллиарда тенге