Жительницу Карагандинской области выдворили из Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два жителя столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как стало известно, уроженцы Акмолинской области, проживающие в столице, организовали поставку, хранение и сбыт наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере на территорию Ерейментауского региона и Нур-Султана, сообщает Polisia.kz

Далее на преступную группу вышли через 39-летнего жителя Ерейментауского района Акмолинской области, который был задержан за сбыт наркотиков по месту жительства. Остальные члены группировки являлись столичными жителями", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

В ходе задержания один из сбытчиков пытался избавиться от наркотиков, выбросив несколько пакетов с гашишем с балкона. Всего в результате проведенной операции было изъято более 16 килограммов гашиша.

По информации источника, на судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично, отрицали хранение наркотических средств с целью сбыта и сбыт. Однако виновность каждого подтверждалась неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания суд не усмотрел. Приговором суда 42-летний гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности. Второму участнику преступной группы, 44-летнему гражданину С. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, а также применены принудительные меры медицинского характера от наркомании по месту отбывания наказания", - сообщает источник.

Приговор вступил в законную силу в ноябре.