Случаи мошенничества с использованием платежных карт в разы выросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - За 2021 и 2020 годы количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт составило 353 и 468 случаев соответственно, в то время как в 2018 и 2019 годах было зарегистрировано всего 66 и 33, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом в РК по итогам 2021 года было зарегистрировано 26,7 тыс. кибератак - на 11,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее распространенные - вредоносное программное обеспечение, ботнеты, фишинг и прочие. С помощью кибератак злоумышленники выманивают и крадут данные либо вынуждают людей обманным способом эти данные раскрыть", - сообщает Finprom.kz.

Аналитики отмечают, что если ранее платежные карточки использовались казахстанцами исключительно для снятия денежных средств - преимущественно зарплаты - то сейчас незаменимый "пластик" стал основным способом оплаты товаров и услуг как офлайн, так и в онлайн-формате.

Так, по итогам 2021 года объем безналичных платежей в РК достиг колоссальных 73,1 трлн тенге, увеличившись более чем вдвое за год. При этом еще в 2015 и 2016 годах показатель составлял всего 1 трлн и 1,6 трлн тенге соответственно. Количество безналичных транзакций, в свою очередь, за пять лет выросло в 52 раза - со 121 млн до 6,3 млрд транзакций.