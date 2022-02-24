Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ФЕВРАЛЯ - В ОП Риддера поступило сообщение, о том, что на территории Риддерского рудника задержаны 36 и 31-летние жители города, у которых обнаружили мешок с золотосодержащей рудой весом 21 кг 525 грамм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчин в отдел, где во время допроса те дали признательные показания. Вещественные доказательства были изъяты, сообщает пресс-служба ДП ВКО.

Мужчины с помощью веревки через незакрытый проход спустились в шахту рудника. После, наполнив мешки рудой, хотели выйти наружу, однако их задержала охрана предприятия.

На сегодняшний день подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, ст. 188 ч. 2 УК РК - "кража", санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Нанесенный ущерб предприятию составляет 435 000 тенге.