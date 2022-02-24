Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

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ШЫМКЕНТ. 23 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента обнаружил очередную незаконную майнинговую ферму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin", - сообщили в департаменте.
Майнинговые фермы были расположены в трех оборудованных контейнерах.
Ведется расследование.
Напомним, ранее сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане. Одну из ферм обнаружили в Алматинской области, на территории бывшего суконного комбината. Также незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. Всего с 18 по 20 февраля остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У них могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
Аналогичное мнение высказали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках.