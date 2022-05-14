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Группу наркодельцов осудили в Казахстане

13.05.2022, 13:23 15286
Группу наркодельцов осудили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Суд приговорил к различным срокам наказания наркодельцов, занимавшихся производством и продажей наркотиков в нескольких городах Казахстана. Преступники получили от 10 до 15 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, в преступную группу входили 6 человек. 5 из них занимались производством синтетики, а одному была отведена роль курьера и закладчика. Членами ОПГ было создано четыре нарколаборатории: в Караганде, Павлодаре и поселке Аршалы Акмолинской области. 
 

Растворы психоактивного вещества, подготовленные к последней стадии производства, готовые партии наркотиков передавались из города в город через таксистов в виде бутылок со спиртным, в подарочных упаковках, в масляных радиаторах отопления, в огнетушителях. Их прятали в бензобаке машины. Один из преступников был задержан в офисе логистической компании при попытке получить 36 бутылок с раствором мефедрона, пересылаемого под видом вина. Платежи за производство и сбыт "синтетики" проводили в биткоинах. Через интернет-приложения конвертировали электронную валюту в тенге и обналичивали через банковские приложения", - сообщает сайт. 

 
 
Расследование длилось больше года, в марте 2022 года состоялся суд, по итогам которого двое из обвиняемых получили 15,5 года лишения свободы. Остальные участники преступной группы - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. 
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

новости по теме

Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста

13.05.2022, 19:01 8626
Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Бывшей жене Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили арест на один месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Гульмиры, сообщили в городском суде столицы.
 
Ранее сообщалось о продлении на месяц ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву.
 
Напомним, Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.
 

Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности

13.05.2022, 18:45 9381
Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - Антикор ведет расследование о получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению следствия, в департаменте полиции Павлодарской области завышалась стоимость приобретения материально-технических средств, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу.
 
Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны.
 
Глава министерства отметил, что имиджу департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.
 

Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей", - сказал глава МВД.

 
Напомним, 8 апреля был задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств.
 

На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге

13.05.2022, 18:20 9976
На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 13 МАЯ - На таможенном посту "Алаколь" департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен незаконный ввоз перчаток в объеме 22 483 кг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основанием для проведения таможенного досмотра послужило занижение таможенной стоимости товара, сообщает пресс-служба КГД. 
 
При проведении таможенного досмотра специалисты таможенного поста "Алаколь" выявили нарушения таможенного законодательства РК. 
 
Таможенная стоимость незаконно ввезенных товаров составляет порядка 43 млн тенге. В апреле материалы переданы в ДЭР Алматинской области для возбуждения уголовного дела.
 
С начала года по настоящее время департаментом направлены материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по 21 факту (по 13 грузополучателям, из них: 9 - резидентов, 4 - нерезидента), где таможенная стоимость превысила пороговый уровень (более 10 000 МРП). 
 
Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 1 млрд 836 млн тенге, а вес незаявленных товаров составила 695 тонн.
 

Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях

13.05.2022, 17:52 10476
Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированного по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
 
В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, "в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным".
 
Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев, ранее возглавлявший департамент полиции Алматинской области, уволен из органов внутренних дел.
 

Шоу и авторские вечера под видом благотворительности закупали казахстанские чиновники

13.05.2022, 14:16 13636
Шоу и авторские вечера под видом благотворительности закупали казахстанские чиновники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле. 
 

Такие закупки проводятся только на бумаге, и они фактически выпадают из общественного контроля. В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги. Например, в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера. Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.

 
Другим серьезным коррупционным фактором он назвал необоснованное завышение цен при планировании закупок.
 

Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль", - заявил замглавы агентства. 

 
В связи с этим Антикор совместно с Национальной палатой "Атамекен" на системной основе проводит мониторинг завышения цен.
 

Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Всего с начала проекта, а именно за 2 года, сохранено порядка 74 млрд тенге", - сообщил Саркулов. 

 
Он отметил, что сейчас при таких завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. В связи с чем Антикор внес предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.
 
В докладе Саркулов также рассказал о коррупции при госзакупках IT-систем, треть из которых списывается, а некоторые попросту не функционируют.
 

Неработающие IT-разработки и списанные системы: о коррупции в сфере цифровизации рассказали в Антикоре

13.05.2022, 13:58 14111
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Три четверти госзакупок проводятся неконкурентным способом, в частности закуп объектов интеллектуальной собственности, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пример он привел сферу цифровизации.
 

На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигоссектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы, или 230 млрд тенге, освоено способом закупа из одного источника. Суммы немалые. Отдельные разработки обходились бюджету до 9 млрд тенге. Оказалось, что каждая третья информационная система рекомендована уполномоченным органом к списанию. Есть и уголовные дела в отношении чиновников, оплативших нефункционирующие IT-разработки", - сообщил Саркулов.

 
В своем докладе замглавы Антикора также отметил, что каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок. 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок.
 

Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок - Антикор

13.05.2022, 13:42 14821
Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок - Антикор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок, 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его данным, доля госзакупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%. Это около 5% в структуре ВВП Казахстана. Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок. 
 

Каждое пятое коррупционное преступление совершается именно в данной сфере. Так, с 2020 по I квартал этого года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждено 162 лица. Анализ показал, что почти 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры", - сообщил Саркулов. 

 
Он отметил, что способы и методы хищений бюджетных средств становятся все более изощренными, а выявлять их становится сложнее. 
 

Только за последние 2 года агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они, как правило, получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок. Например, выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывали жалобы. Затем по ним опять же сами проводили проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год только от одного ТОО подано 1600 таких жалоб, из которых 900 -удовлетворено. При этом другие, реальные обращения игнорировались", - рассказал Саркулов.

 

Боранбаеву и Сатыбалды продлили сроки ареста

13.05.2022, 12:47 12761
Боранбаеву и Сатыбалды продлили сроки ареста
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного суда, 10 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.
 

12 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", - сообщили в пресс-службе ведомства.


О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. О задержании Кайрата Боранбаева стало известно 16 марта.
 

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