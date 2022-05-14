Группу наркодельцов осудили в Казахстане

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Суд приговорил к различным срокам наказания наркодельцов, занимавшихся производством и продажей наркотиков в нескольких городах Казахстана. Преступники получили от 10 до 15 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, в преступную группу входили 6 человек. 5 из них занимались производством синтетики, а одному была отведена роль курьера и закладчика. Членами ОПГ было создано четыре нарколаборатории: в Караганде, Павлодаре и поселке Аршалы Акмолинской области.
Растворы психоактивного вещества, подготовленные к последней стадии производства, готовые партии наркотиков передавались из города в город через таксистов в виде бутылок со спиртным, в подарочных упаковках, в масляных радиаторах отопления, в огнетушителях. Их прятали в бензобаке машины. Один из преступников был задержан в офисе логистической компании при попытке получить 36 бутылок с раствором мефедрона, пересылаемого под видом вина. Платежи за производство и сбыт "синтетики" проводили в биткоинах. Через интернет-приложения конвертировали электронную валюту в тенге и обналичивали через банковские приложения", - сообщает сайт.
Расследование длилось больше года, в марте 2022 года состоялся суд, по итогам которого двое из обвиняемых получили 15,5 года лишения свободы. Остальные участники преступной группы - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.