Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности

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По мнению следствия, в департаменте полиции Павлодарской области завышалась стоимость приобретения материально-технических средств, сообщает Pavlodarnews.kz.
По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу.
Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны.
Глава министерства отметил, что имиджу департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.
Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей", - сказал глава МВД.
Напомним, 8 апреля был задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств.