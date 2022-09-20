АФМ выявило очередную финпирамиду

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КАРАГАНДА. 19 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано 5 групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды", - проинформировали в АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Как сообщалось ранее, в Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек.