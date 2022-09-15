В Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек

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АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада за 105 дней.

По информации АФМ, общее количество вкладчиков составило более 100 человек. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", - рассказали в ведомстве.



