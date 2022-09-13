Организатора финпирамиды в Западном Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы

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УРАЛЬСК. 12 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской облатси завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств от граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе АФМ, финпирамида организовывала розыгрыши мебели в онлайн-проекте "Мебельный проект - Нур" с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.

Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге.

Суд признал гражданку виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет", - рассказали в ведомстве.