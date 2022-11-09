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Незаконно хранившего рога сайгаков браконьера задержали в Костанайской области

08.11.2022, 18:20 9721
Фото: ДП Костанайской области
Костанай. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайские полицейские задержали браконьера, который незаконно хранил рога сайгаков для последующей продажи.
 
Всего у жителя Аркалыка изъяли 30 рогов сайгака.
 
55-летний мужчина хранил дериваты на территории зимовки Токкожа в 18 километрах от села Жанакала города Аркалыка. Он подозревается в отстреле сайгаков и продаже рогов.
 

По данному факту начато досудебное производство по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

 
Задержанный водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что у браконьеров в Алматинской области изъяли более 100 килограммов рогов сайги.  

Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге. Так, несмотря на запрет, злоумышленники продолжают отстреливать сайгаков ради рогов. Только в августе оперативники изъяли у браконьеров две крупные партии рогов сайги в Уральске и в Улытауской области.  
 

новости по теме

В Жетысуской области в пассажирском автобусе обнаружили около двух тонн рыбы

08.11.2022, 20:37 6321
В Жетысуской области в пассажирском автобусе обнаружили около двух тонн рыбы
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Алматы - Оскемен полицейские остановили рейсовый автобус сообщением Ушарал - Алматы, в багажном отсеке которого обнаружили около двух тонн рыбы без каких-либо разрешительных документов на добычу и провоз, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Всего изъято 1783 кг рыбы разных пород. Собранный по факту материал направлен в Балхаш-Алакольскую межобластную рыбную инспекцию для принятия соответствующих мер к владельцу груза и водителю автобуса. Незаконный груз изъят и направлен в приемный пункт.
 

В Шымкенте со склада вещдоков РОВД пропали 2 кг золотых изделий

08.11.2022, 18:46 8876
В Шымкенте со склада вещдоков РОВД пропали 2 кг золотых изделий
Фото: Nege.kz
Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайском РОВД со склада хранения вещдоков пропали 2 килограмма ювелирных изделий, которые были сданы еще 7 марта 2022 года в рамках уголовного дела.
 
Тогда эту партию оценили в 45 млн тенге. Пропажу обнаружили только сейчас и говорят, что следы этих золотых украшений нашли в 12 ломбардах города, сообщает Nege.kz со ссылкой на собственный источник.
 
Под подозрение попала сотрудница РОВД старший инспектор полиции Виктория Тельнова, как ответственная за хранение вещдоков, и начальник РОВД Нуржан Тлеуов.
 

Жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев

08.11.2022, 14:40 11561
Жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев
Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента начала досудебное расследование по факту массовой вырубки деревьев, которая произошла между многоэтажными домами на улице Гагарина.
 
По данным vera.kz, расследование проводится по части 3 статьи 340 Уголовного кодекса РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев).
 
Санкция третьей части этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо общественные работы или арест до 50 суток.

Ущерб, нанесенный лесорубами, составил 4 млн тенге. Теперь инициатор массового сруба должен вместо каждого дерева посадить 10 штук.
 

Теперь согласно правилам защиты зеленых насаждений он должен будет заплатить штраф и обязан посадить деревья в 50-кратном размере, то есть вместо этих 129 деревьев он должен посадить 6 тысяч 450 деревьев. Эту посадку он должен сделать в радиусе 1 километра от места вырубки. Если в этом периметре не будет места, то мы укажем ему, где сажать", - сообщил руководитель отдела озеленения и развития лесного хозяйства Нурсултан Сейтжанов.

 
По словам Нурсултана Сейтжанова, о проделанной работе он будет сообщать письменно и с фотографиями.
 

Также он должен ухаживать за посадками три года, то есть поливать их, обрабатывать. Через три года актом приживаемости сдать в наше управление, если не приживутся, то посадить их по новой. Сделать он это должен в течение полугода после решения суда", - добавил он.

 

В Караганде аферист обманул граждан на 23 млн тенге

08.11.2022, 12:44 13556
Караганда. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аферист, выдавая себя за бизнесмена, выманил у жителей Караганды 23 млн тенге. По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
 
В полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что является директором ТОО и занимается реализацией бытовой и электронной техники. В мае он познакомился с неким гражданином, который представился руководителем оптовой фирмы, чья деятельность связана с поставками нужного товара. Причем бизнесмен пообещал доставить технику по очень выгодным ценам. Он вызвал у заявителя доверие, и последний передал ему около 10 млн тенге. Но обещанный товар так и не получил, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 30-летнего мужчину, который дал признательные показания.
 
Полицейские установили причастность злоумышленника еще к семи фактам мошенничества. В одном случае аферист под предлогом вложения денежных средств в бизнес выманил у 27-летнего мужчины 4 млн тенге. В другом - выдав себя за юриста, подозреваемый оказал 61-летней женщине "помощь" в оформлении наследства, присвоив 8,7 млн тенге.
 

В СКО суд оправдал членов ОПГ, обвиняемых в контрабанде автомобилей

08.11.2022, 10:23 15511
Петропавловск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда рассмотрено уголовное дело, которым ранее И., Т., Д. и К. признаны невиновными специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, а также в легализации имущества, полученного преступным путем, в сбыте транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком.
 
Сторона обвинения просила признать И., Т., Д., К. виновными в совершении преступлений, по которым они были преданы суду, и назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Апелляционная коллегия приняла решение оставить приговор суда без изменения. Ранее суд признал невиновными: И. - в создании и руководстве, Т., Д. и К. - в участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений; Д. и Т. - за недоказанностью их участия в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами.
 

Кроме того, коллегией установлено, что подавляющее большинство транспортных средств под видом запасных частей было завезено на ТОО "МегатроN" с заниженной таможенной стоимостью в целях возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом проинформирован департамент экономических расследований по СКО частным постановлением", - сообщили в пресс-службе областного суда Северо-Казахстанской области.


Также сообщается, что подсудимые обвинялись в правонарушениях, предусмотренными статьями 385 и 287 УК РК (Сбыт и  использование поддельных документов, а также в незаконном хранении боеприпасов). Но, учитывая факты, что данные  преступления относятся к категории средней тяжести, а Д. совершил уголовный проступок, их первой судимости, наличия малолетних детей, положительных характеристик, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.

На основании положений закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" подсудимые освобождены от назначенного наказания.
 
По изъятым у физических лиц транспортным средствам принято решение об их возврате.
 
Также коллегией разрешена судьба отдельных вещественных доказательств по делу - транспортных средств, не разрешенных судом первой инстанции, добавили в суде.
 

Мошенники, представляясь работниками КСК, обворовывали пенсионеров в Алматы

07.11.2022, 19:55 24096
Мошенники, представляясь работниками КСК, обворовывали пенсионеров в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К пожилым людям в квартиры злоумышленники проникали, представляясь работниками КСК. Пока женщина отвлекала стариков, ее соучастник совершал кражи, сообщает Polisia.kz.
 
Как правило, "незваных гостей" интересовали сбережения пенсионеров, отложенные на черный день, и украшения. На саму кражу, как установлено, уходило немного времени.
 
В результате оперативных мероприятий подозреваемые задержаны: гражданин Ж., 1988 года рождения, и гражданка Х., 1991 года рождения. Оба ранее были судимы за кражу чужого имущество и разбойное нападение.
 
В настоящее время работают над установлением других возможных эпизодов. Подозреваемые арестованы.

 

Житель Акмолинской области перевозил в своем авто чужое ружье и патроны

07.11.2022, 19:38 24781
Житель Акмолинской области перевозил в своем авто чужое ружье и патроны
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября в рамках ОПМ "Браконьер" сотрудники батальона патрульной полиции УМПС ДП Акмолинской области Саян Бекентаев и Дулат Болатов вблизи села Кенетколь Зерендинского района остановили автомобиль LADA Granta, водитель которого передвигался по полю, используя фара-искатель, сообщает Polisia.kz.
 
За рулем автомашины находился 40-летний житель Кокшетау, кроме водителя в салоне находились трое пассажиров в нетрезвом состоянии. В ходе осмотра на заднем сиденье полицейские обнаружили гладкоствольное двуствольное ружье марки ИЖ-58 в расчехленном виде, 64 патрона и нож в чехле. Их, по показаниям водителя, он обнаружил накануне на одной из свалок региона.
 
По данному факту составлен административный протокол по статье 482, часть 1, КоАП РК "Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка оружия". Оружие изъято, по нему назначена экспертиза. Проводится проверка.

Напомним, в Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 3634 единицы оружия и свыше 55 тысяч боеприпасов, похищенных в ходе январских беспорядков.
 

Свыше 150 правонарушителей задержали на Каспии пограничники Казахстана и России

07.11.2022, 16:45 24611
Свыше 150 правонарушителей задержали на Каспии пограничники Казахстана и России
Фото: inaktau.kz
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с Пограничной службой ФСБ России в апреле и октябре 2022 году проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 

В ходе ОПМ в морском пространстве задержано 153 правонарушителя (пограничного режима - 79, режима территориальных и внутренних вод - 71, режима государственной границы - 3) на 68 плавательных средствах. Изъято около 400 километров сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей", - проинформировали в ведомстве.

 
В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5321 экземпляр рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.
 

По результатам мероприятия предотвращен ущерб в размере 1,82 млрд тенге. К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

 

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