Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области

Талдыкорган. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области у браконьеров изъяли почти тысячу сайгачьих рогов.
4 ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщает Polisia.kz.
У задержанных изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия.
Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге.
Так, несмотря на запрет, злоумышленники продолжают отстреливать сайгаков ради рогов. Только в августе оперативники изъяли у браконьеров две крупные партии рогов сайги в Уральске и в Улытауской области.