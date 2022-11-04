Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге

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Конаев. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массовой гибели молоди рыбы на Капшагайском водохранилище заведено уголовное дело, а также дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 328 Уголовного кодекса РК (Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или могло повлечь причинение значительного экологического ущерба или причинило вред здоровью человека). В настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам.





Также инспекцией дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели молоди рыбы, в который включены все компетентные и заинтересованные органы.

На сегодня управлением санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, департаментом экологии по Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", РГП "Казгидромет" проводятся соответствующие исследования для выяснения причин гибели молоди рыб. Результаты гидрохимического анализа будут известны через 3 дня, результаты токсикологического и ихтиопатологического анализа - через 1 месяц", - сообщили экологи.

2-3 ноября в районе Лев Горы на 11-м рыбохозяйственном участке водохранилища Капшагай силами сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерской службы ТОО "Айна Су" проведен сбор погибшей рыбы с дальнейшей утилизацией с соблюдением санитарных норм. При этом общий вес погибшей рыбы составил 1232 килограмма (сеголетки воблы).

Мониторинг акватории водохранилища и его береговой полосы продолжается.



