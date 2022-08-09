Жители Нур-Султана осуждены за незаконный сбыт рогов сайгака

НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении жителей Нур-Султана по факту незаконного сбыта животных, находящихся под угрозой исчезновения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
А., Ж. и К. в апреле 2021 года в группе лиц по предварительному сговору незаконно сбыли более 43 килограммов рогов сайгака, причинив ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму более 312 млн тенге", - сообщили в пресс-службе суда.
Также в пресс-службе сообщили о мерах наказания за данное преступление.
Санкция части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет", - проинформировали в суде.
Сообщается, один из обвиняемых осужден на 8 лет лишения свободы, двое - на 7.
Отмечается, что осужденным запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.