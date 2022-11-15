В Казахстане начнут блокировать подменные сотовые номера

Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев в ходе брифинга рассказал, когда в Казахстане начнут блокировать подменные номеров, которые используют мошенники для телефонных звонков.
С начала года МВД проведено несколько совещаний с участием МЦРИАП и других компетентных органов, а также операторов связи. В настоящее время компании сотовой связи занимаются вопросами блокирования звонков с подменных номеров. Настраивают свои информационные системы. До конца года, по данным операторов, данный вопрос должен быть решен", - сказал Рустем Дюсетаев.
Он подчеркнул, что статус "подменный номер" присваивается отдельно при каждом обращении на сервис. При этом подмена может быть произведена на любой номер оператора связи.
В настоящее время совместно с уполномоченными органами рассматривается вопрос ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика. То есть такие меры с учетом актуальных проблем нами вырабатываются и находятся на постоянном контроле", - сообщил Дюсетаев.