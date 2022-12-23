Генпрокуратура завершает расследование январских событий в Казахстане

При необходимости он будет допрошен

Фото: wikipedia.org

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило заявление Владислава Челаха, сообщил в ходе брифинга первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.





Изучим дополнительно, потому что дело десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен", - заявил он.





Ранее в СМИ сообщалось, что Владислав Челах обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс.





Напомним, 30 мая 2012 года на временный пограничный пост "Аргканкерген" в Алматинской области по истечении двух суток после утери связи был направлен дежурный дозор. По прибытии на временный пост пограничники обнаружили полностью сгоревшую казарму и хозпостройки.





Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила в обгоревшем казарменном помещении обугленные останки 13 человеческих тел. Недалеко от территории поста, у реки, было найдено еще одно обгоревшее тело пограничника, как установлено позже, часового. На территории охотничьей базы, которая расположена по соседству с постом, было обнаружено тело охранника охотхозяйства с огнестрельными ранениями.





4 июня 2012 года на чабанской зимовке в 24 километрах от "Аргканкергена" поисковой группой обнаружен и задержан единственный выживший на "Аргканкергене" пограничник, рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве 15 человек, но позже отказался от признания.





В декабре 2012 года суд приговорил Челаха к пожизненному заключению.



