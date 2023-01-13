Полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане

Услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и полицейскими Костанайской области совместно с Агентством финансового мониторинга ликвидирован интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном, сообщает - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и полицейскими Костанайской области совместно с Агентством финансового мониторинга ликвидирован интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном, сообщает Polisia.kz





После сбора информации об интернет-магазине, изучения схемы работы и его администраторов был установлен контроль за финансовыми операциями, которые проводились преступниками.





На этом этапе к работе были подключены специалисты подразделения финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу. Они кропотливо собрали сведения обо всех денежных переводах, поступающих на банковские карты так называемых дропов - подставных лиц.





Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.





Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, через ликвидированный интернет-магазин реализовывались исключительно новые синтетические наркотики.





Полицейские с участием сотрудников подразделения специального назначения при въезде в Костанае остановили автомобиль Toyota Highlander, где находился 30-летний житель Рудного. На момент задержания было известно, что он приобрел более 1 кг мефедрона для розничной перепродажи.





В ходе обыска автомашины и по месту жительства изъято свыше 1 кг мефедрона, 3 млн тенге, 6 ноутбуков, 6 сотовых телефонов, 5 банковских карт и 5 сим-карт различных сотовых операторов.





Как пояснил начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков, изъятые средства связи позволяют установить полную схему работы интернет-магазина от администраторов до закладчиков.





По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.



