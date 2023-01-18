17.01.2023, 18:29 53531
Бивни мамонта и рога шерстистого носорога: столичный музей пополнили новые экспонаты
Уникальные палеонтологические находки были изъяты год назад в результате громкой спецоперации АФМ, проведенной в аэропорту Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Музей Астаны пополнили новые уникальные палеонтологические экспонаты: бивни мамонта и рога шерстистого носорога.
152 бивня мамонта и 21 рог шерстистого носорога были изъяты год назад в результате громкой спецоперации, проведенной Агентством по финансовому мониторингу в столичном аэропорту. Эксперты оценили изъятые артефакты в 1 миллиард тенге.
Их обнаружили у россиянина. Он пытался провезти в Китай свыше 5 тонн бивней мамонта и рогов шерстистого носорога. Контрабандиста приговорили к 4,5 года лишения свободы", - сообщает АФМ.
В настоящее время уголовное дело закрыто. Палеонтологические материалы переданы для хранения в соответствующих условиях в национальный музей РК. Ценные находки хранятся в специальных фондовых хранилищах. Для них созданы все необходимые условия: от оптимального светового режима до уровня влажности.
По данным специалистов, артефактам свыше 6 миллионов лет. Наиболее сохранившиеся экземпляры будут в ближайшее время представлены в музейной экспозиции.
новости по теме
17.01.2023, 21:36 46206
Житель Актобе осужден за пропаганду терроризма
Решением суда он признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы
Рассказать друзьям
Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор суда № 2 Актобе в отношении гражданина Б., 1996 года рождения, сообщает Антитеррористический центр РК.
В рамках уголовного дела установлено, что Б. посредством мессенджеров распространял материалы террористического характера, навязывал окружению деструктивные религиозные взгляды.
Решением суда житель Актобе признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
17.01.2023, 20:24 49191
В Актюбинской области полицейские изъяли более тысячи рогов сайги
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находились 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
17.01.2023, 19:36 50656
В Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 января, суд рассмотрел уголовное дело в отношении граждан А., А., Т., К., Б. и К. по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы по статье 217, часть 3, пункты 1, 2, статье 262, части 1, 2, УК РК.
Как сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе, А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО "Выгодный Депозит", то есть организацией по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, совершенное преступной группой, в особо крупном размере с 30 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года, в составе которой принимали участие А., Т., К., Б., К.
Уголовное дело рассмотрено по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и части 1 и 2 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК. Перед судом предстали шесть человек, дело состоит из 840 томов.
Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека. Уголовные правонарушения совершены в трех областях Казахстана.
А. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. В его действиях признан рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
А., Т., К., Б., К. каждому восемь лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщили в суде.
17.01.2023, 18:53 52631
В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 УК РК "Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м км республиканской трассы Алматы - Шелек - Хоргос в результате ДТП погиб один человек.
Основной причиной аварии является гололед и несвоевременная очистка дорожного покрытия АО "НК "КазАвтоЖол".
В соответствии со статьей 19 Закона РК "Об автомобильных дорогах", дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автомобильных дорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств", - сообщили в надзорном органе.
Расследованием дела занимается следственное управление департамента полиции Алматинской области. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.
Напомним, план развития АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" на 2023-2032 годы утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.
17.01.2023, 13:17 67091
При раскрытии наркопреступлений полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области при раскрытии наркопреступлений полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий.
Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Толе би в заброшенном здании обнаружен схрон с целым арсеналом оружия. Полицейскими изъято полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольного ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет-револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада департамента полиции во время январских событий.
По информации заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.
Буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газотравматическими пистолетами, пистолетом ПМ, нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами. Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы. В Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика в газовой духовке был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны", - проинформировали в МВД.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы.
В ведомстве напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом при непричастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.
17.01.2023, 10:16 72111
В Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
В 2022 году из Королевства Бахрейн экстрадирована подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.
Россией выданы подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 млн долларов США, трое разыскиваемых за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, "Выгодный займ"), один - за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.
Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы. Из Таджикистана экстрадированы двое разыскиваемых за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Узбекскими коллегами выдана разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
По информации ведомства, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:
- правовой помощи по уголовным делам;
- о выдаче разыскиваемых лиц;
- о передаче осужденных лиц.
Также в Генпрокуратуре отметили, что ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.
Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.
В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.
На рассмотрении в парламенте РК находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.
Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осуждённых лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трем договорам
Напомним, разыскиваемый за хищение $15 млн из банка RBK задержан в России.
16.01.2023, 19:23 91906
Убийство врача в Алматы: убийцу осудили на 18 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 16 января, суд вынес приговор убийце известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова.
Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана: статья 99 "Убийство"; статья 115 "Угроза"; статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статья 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Приговором суда Нуржан Турсынбаев признан виновным в совершении убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти и ему назначено 18 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба суда Алматы.
Он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.
Напомним, врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
16.01.2023, 17:19 56581
В Алматы у гражданина Узбекистана изъяли крупную партию наркотиков
Изъято более 80 свертков с наркотиками
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 81 сверток синтетических наркотиков изъяли сотрудники полиции у гражданина Узбекистана, сообщает Polisia.kz.
По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 297, часть 3, пункты 1, 3, УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору", задержан гражданин М., 2000 года рождения. При личном досмотре у него изъят 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению", - сказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. На период следствия фигуранта водворили в изолятор временного содержания. Оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в мегаполис.
Как сообщалось ранее, при обыске автомобиля в Кызылорде нашли 165 свертков синтетических наркотиков.
Читаемое
17.01.2023, 10:16В Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения 17.01.2023, 13:17При раскрытии наркопреступлений полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий66866При раскрытии наркопреступлений полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий 17.01.2023, 18:2953306Бивни мамонта и рога шерстистого носорога: столичный музей пополнили новые экспонаты 17.01.2023, 18:5352406В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело 17.01.2023, 19:3650431В Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды 12.01.2023, 18:08140801Крупный пожар ликвидирован в Алматы 13.01.2023, 08:34139701На СТО в Актау произошел взрыв: один человек погиб, трое госпитализированы 13.01.2023, 08:21138871В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц 12.01.2023, 15:11138301В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме 14.01.2023, 22:31137741В Алматы к полуночи в полном объеме запустят холодную воду 01.01.2023, 00:40222846Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55201481Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 29.12.2022, 14:18194326В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию 20.12.2022, 14:49192971В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 19.12.2022, 15:18189386В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?