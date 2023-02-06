Антикор выявил в парке Медеу условия, способствующие коррупционным правонарушениям

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе - Районным судом № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе суда





Судом установлено, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 по декабрь 2020 года. Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО "Q" и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения", - говорится в сообщении.





Отмечается, что вкладчикам выплачивались денежные средства за счет взносов новых вкладчиков.





Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - отметили в суде.





По данным суда, организаторы проводили рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.





Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 млрд 136 млн 223 тысячи 773 тенге", - проинформировали в пресс-службе.





Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.





15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.





Подсудимому К. назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании части 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" от 7 декабря 2021 года подсудимому К. неотбытая часть основного наказания в виде лишения свободы сокращена на одну вторую часть и окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.





Приговор не вступил в законную силу.





Как сообщалось ранее, бот в мессенджере Telegram поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.





Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.





В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.