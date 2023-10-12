11.10.2023, 15:05 70331
Аким Есика пойман на взятке
Подозреваемый вину полностью признал
Фото: Depositphotos
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Конаев. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Есика Алматинской области Асхат Ансатбаев был пойман с поличным на коррупции, сообщает Агентство по противодействую коррупции.
Аким Есика подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города, сообщили в Антикоре.
Подозреваемый вину полностью признал. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении ведомства.
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12.10.2023, 15:25 12456
Муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области
У женщины остались два несовершеннолетних ребенка
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Караганда. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Абае Карагандинской области 35-летний местный житель до смерти избил жену - мать двоих детей.
Пост об убийстве женщины появился в соцсетях. По словам автора, изверг часто избивал супругу.
Вчера вечером, когда 10-летний сын был у бабушки, а старшая 13-летняя дочь сидела в комнате, муж избил жену в квартире. В присутствии дочери от полученных травм она скончалась", - говорится в публикации.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания управления полиции Абая. Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".
В полиции региона уточнили, что сообщение об убийстве 34-летней женщины поступило в час ночи.
Установлен подозреваемый - 35-летний супруг потерпевшей. Он дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, за месяц до трагедии отец ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима.
В СКО пьяный местный житель угрожал выбросить ребенка из окна.
Также сообщалось, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
12.10.2023, 12:18 22906
Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте
Мужчина пропагандировал в соцсетях идеологию радикального религиозного течения
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Шымкент. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали приверженца деструктивного религиозного течения.
Факт пропаганды радикальной идеологии выявили в ходе профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции, сообщает Otyrar.
Мужчина распространял данные материалы в соцсетях.
Полицейские установили нарушителя. Им оказался 40-летний местный житель, приверженец нетрадиционной религии", - рассказали в полиции.
Решением специализированного межрайонного административного суда мужчину оштрафовали на 50 МРП (172 500 тенге).
В полиции также предупредили, что за подобные правонарушения законом предусмотрена ответственность.
По данным министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой, с 1 января до конца сентября в Казахстане выявлено 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
Вчера Балаева сообщила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии. Ранее она заявляла, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.
Ранее сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба. На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса. Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
12.10.2023, 11:11 25656
Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области Дополнено
В первом случае студент, угрожая ножом, в течение года насиловал семиклассницу, во втором - 15-летняя школьница заявила о групповом изнасиловании
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Туркестан. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два случая изнасилования несовершеннолетних произошли в Туркестанской области.
Первый из них произошел в Сайрамском районе Туркестанской области. Как сообщает телеканал Otyrar, в неоднократном изнасиловании семиклассницы подозревают студента.
По словам девушки, все началось в 2022 году. Студент колледжа, угрожая ножом, насильно заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в половой контакт.
Мама семиклассницы решилась на откровенное интервью с одним условием: женщина просит не показывать ее лицо и не называть имя. Жительница Сайрамского района заявила о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. О вопиющем инциденте женщина узнала только через год. Все это время девочка хранила молчание, говорит: студент колледжа сильно запугал ее", - сообщает телеканал.
По словам матери пострадавшей, насильник угрожал девочке ножом.
Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: "Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей". Оказывается, он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома угрозами. Мы не были в курсе", - рассказывает женщина.
Родители девочки пожаловались, что следствие по делу тянется уже несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе. По словам адвоката потерпевшей стороны, должного внимания не обращает и областная прокуратура.
По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по части 1 статьи 122. Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное частью третьей 122 статьи", - сообщил адвокат пострадавшей стороны Тимур Сарсеналиев.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника ведомства. Дело завели по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Взят ли под стражу подозреваемый, в ведомстве не сообщили.
Мать школьницы говорит, что предполагаемый насильник вместо извинений продолжает угрожать. Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.
В другом сюжете Otyrar рассказывается о том, что жертвой группового изнасилования стала 15-летняя жительница Толебийского района.
По словам 14-летней девочки, над ней надругались несколько парней.
Жестокий инцидент произошел в селе Казахстан в сентябре этого года. Школьница рассказывает, что общие знакомые обманом отвезли ее в сторону реки Каскасу. На улице четверо парней раздели Алуа, а после изнасиловали. И это был не первый случай надругательства", - говорится в информации.
Все происходящее извращенцы снимали на камеру и теперь угрожают выложить видео в интернет.
После жуткого инцидента родные одного из насильников приходили в дом к родителям, пытались засватать школьницу. Пострадавшая сторона категорически против такого союза. Они отказываются и от моральной, и материальной компенсации. Родные школьницы требуют, чтобы следствию удалось довести дело до суда и всех участников группового изнасилования судили по всей строгости закона. В полиции инцидент пока не прокомментировали", - отмечает телеканал.
Напомним, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.
Ранее детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
11.10.2023, 14:21 72271
Разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки иностранца задержали в Акмолинской области
На момент преступления девочке было 13 лет
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в изнасиловании в России несовершеннолетней девочки иностранца задержали в Акмолинской области, сообщили в областном департаменте полиции.
Сотрудниками подразделения миграционной службы ОП Целиноградского района при обращении задержан уголовный преступник, разыскиваемый СУ СК РФ по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.)", - говорится в сообщении.
На момент преступления девочке было 13 лет.
Полицейские проверили мужчину по имеющимся базам данным и установили, что 33-летний гражданин ближнего зарубежья с мая 2017 года находился в межгосударственном розыске.
Казахстанские полицейские сообщили о задержании подозреваемого российским коллегам.
Ранее в СКО извращенец, насиловавший собственных детей, получил пожизненный срок.
На минувшей неделе детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Напомним, президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
10.10.2023, 21:26 100481
Жителя Шымкента привлекли к ответственности за жестокое обращение с лошадью на сундет тое
В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол
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Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на которой несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате проверки установлено, что указанный факт имел место во время сундет тоя 8 октября в одном из ресторанов в Абайском районе.
В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье 407-1 КоАП РК "Жестокое обращение с животными".
Напомним, в Казахстане по итогам января-августа 2023 года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье "Жестокое обращение с животными", что на 34,8% больше, чем годом ранее.
10.10.2023, 19:29 103586
В Алматы 19-летнего блогера, задержанного с наркотиками в ночном клубе, осудили на 10 лет
Его задержали в одном и баров города
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Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию полицейский спецназ и оперативники УПН провели в апреле 2023 года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе мегаполиса, сообщает Polisia.kz
В два час ночи в ночном клубе задержан гражданин Т., 2004 года рождения. У него в кармане брюк были обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвет, с мефедроном.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 19-летний гражданин Т. признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.
По данным КНБ, за 9 месяцев текущего года КНБ пресечена деятельность 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.
10.10.2023, 12:52 115521
Кыргызстан не делал запросов в Казахстан по активам Кольбаева - Минфин
Главу крупной ОПГ ликвидировали 4 октября при попытке задержания, его активы оцениваются примерно в $1 млрд
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан пока не обращался к Казахстану с запросом о незаконных активах криминального авторитета Камчы Кольбаева, сообщил сегодня в кулуарах правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Такая работа нами самими проводится, поэтому вчера состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов. Результаты будут озвучены в ближайшее время. что касается кыргызских коллег, то пока таких запросов в Министерство финансов не поступало", - рассказал министр.
На вопрос, будет ли Казахстан возвращать незаконные активы Кольбаева, если таковые будут обнаружены, Жамаубаев ответил, что это зависит от расследования и от того, принадлежат ли эти средства и активы кыргызскому криминальному авторитету.
Будем смотреть по мере поступления запросов с их стороны", - подытожил глава ведомства.
По информации "Sputnik Кыргызстан", глава ОПГ Кольбаев ликвидирован 4 октября при попытке задержания.
ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд. При этом искать их будут в том числе и в Казахстане.
Ранее КНБ Казахстана провел спецоперацию в трех регионах страны. Задержаны 72 члена ОПГ. Они подозреваются в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции.
10.10.2023, 11:51 110121
Гибель студента в Щучинске: полиция начала расследование
Фото: Polisia.kz
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Щучинске расследуют гибель 19-летнего студента. С этой целью создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции.
Дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194, часть 2, УК РК о вымогательстве у него денежных средств. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает Polisia.kz.
По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели юноши.
На днях в соцсетях появилось обращение матери погибшего Романа Бодагова к президенту Казахстана и главе МВД. Она сообщила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству, и предположила, что его убили.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?