Аким Есика пойман на взятке

В первом случае студент, угрожая ножом, в течение года насиловал семиклассницу, во втором - 15-летняя школьница заявила о групповом изнасиловании

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Туркестан. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два случая изнасилования несовершеннолетних произошли в Туркестанской области.





Первый из них произошел в Сайрамском районе Туркестанской области. Как сообщает телеканал Otyrar , в неоднократном изнасиловании семиклассницы подозревают студента.





По словам девушки, все началось в 2022 году. Студент колледжа, угрожая ножом, насильно заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в половой контакт.





Мама семиклассницы решилась на откровенное интервью с одним условием: женщина просит не показывать ее лицо и не называть имя. Жительница Сайрамского района заявила о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. О вопиющем инциденте женщина узнала только через год. Все это время девочка хранила молчание, говорит: студент колледжа сильно запугал ее", - сообщает телеканал.





По словам матери пострадавшей, насильник угрожал девочке ножом.





Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: "Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей". Оказывается, он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома угрозами. Мы не были в курсе", - рассказывает женщина.





Родители девочки пожаловались, что следствие по делу тянется уже несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе. По словам адвоката потерпевшей стороны, должного внимания не обращает и областная прокуратура.





По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по части 1 статьи 122. Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное частью третьей 122 статьи", - сообщил адвокат пострадавшей стороны Тимур Сарсеналиев.





В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника ведомства. Дело завели по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Взят ли под стражу подозреваемый, в ведомстве не сообщили.





Мать школьницы говорит, что предполагаемый насильник вместо извинений продолжает угрожать. Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.





В другом сюжете Otyrar рассказывается о том, что жертвой группового изнасилования стала 15-летняя жительница Толебийского района.





По словам 14-летней девочки, над ней надругались несколько парней.





Жестокий инцидент произошел в селе Казахстан в сентябре этого года. Школьница рассказывает, что общие знакомые обманом отвезли ее в сторону реки Каскасу. На улице четверо парней раздели Алуа, а после изнасиловали. И это был не первый случай надругательства", - говорится в информации.





Все происходящее извращенцы снимали на камеру и теперь угрожают выложить видео в интернет.





После жуткого инцидента родные одного из насильников приходили в дом к родителям, пытались засватать школьницу. Пострадавшая сторона категорически против такого союза. Они отказываются и от моральной, и материальной компенсации. Родные школьницы требуют, чтобы следствию удалось довести дело до суда и всех участников группового изнасилования судили по всей строгости закона. В полиции инцидент пока не прокомментировали", - отмечает телеканал.





Напомним, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.





Ранее детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.



