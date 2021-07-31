Акмолинские полицейские разыскивают жертв финпирамиды "Касса взаимопомощи"

КОКШЕТАУ. 30 ИЮЛЯ - В отношении 28-летней жительницы Акмолинской области ведется расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акмолинские полицейские проводят досудебное расследование в отношении 28-летней жительницы Целиноградского района по подозрению в организации финансовой пирамиды.

По информации Polisia.kz , подозреваемая, создав в WhatsApp чат "Касса взаимопомощи", с августа 2019 года по апрель 2021 года руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами жителей Акмолинской области и других регионов страны.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды могут обратиться в департамент полиции Акмолинской области или позвонить на 102.





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