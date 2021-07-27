Полиция разыскивает пострадавших от финпирамиды "Зима" в Актюбинской области

АКТОБЕ. 26 ИЮЛЯ - Полиция разыскивает пострадавших от финансовой пирамиды "Зима", созданной жительницей Кандыагаша в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница города Кандыагаша в октябре 2020 года создала финансовую пирамиду под названием "Зима" и организовала деятельность по получению доходов от граждан. Своей деятельностью гражданам региона она причинила материальный ущерб в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz

В связи с ограниченными сроками досудебного расследования всех пострадавших от деятельности финансовой пирамиды просят обратиться в ОП Мугалжарского района города Кандыагаша или же в отдел полиции по месту жительства до 2 августа", - обратились в полиции.

В настоящее время по уголовному делу проходят около 75 потерпевших. Следственный отдел ОП Мугалжарского района расследует уголовное дело, зарегистрированное по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".





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