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Алматинские полицейские ликвидировали крупную наркосеть

21.04.2021 6508
Алматинские полицейские ликвидировали крупную наркосеть
Фото Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - В состав ликвидированной полицейскими Алматы наркосети входили 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой - гражданин Х., 1994 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в поле зрения бойцов управления по противодействию наркопреступности гражданин Х. попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. 
 
Роли каждого члена группы были четко распределены. К примеру, три человека, среди которых одна девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из России посредством логистической компании, двое молодых людей, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками. Еще четверо мужчин - закладчики наркотиков, орудовавшие зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города. 
 
В ходе проведенной накануне вечером спецоперации 10 фигурантов были задержаны. В результате санкционированного обыска арендуемого жилья, используемо для изготовления синтетических наркотиков, был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, а также порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета. 
 

Большую часть атрибутики нарколаборатории обнаружили и изъяли в другом съемном доме в пригороде Алматы. В частности, к уголовному делу приобщены вещества в виде порошка и комочков, электронные весы, лабораторные стеклянные колбы с наслоением, различные стеклянные посуды для сушки продукции и ложки, на которых имелись наслоения в виде порошка и комочков, две магнитные мешалки, тысяча полиэтиленовых пакетов различных цветов, два комплекта противогаза используемых в лабораторных условиях. Изъятые вещества со слов задержанных являются наркотическим веществом "мефедрон". Назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемые водворены в ИВС ДП", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

 

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