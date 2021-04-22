Алматинские полицейские ликвидировали крупную наркосеть

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АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - В состав ликвидированной полицейскими Алматы наркосети входили 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой - гражданин Х., 1994 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в поле зрения бойцов управления по противодействию наркопреступности гражданин Х. попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков.

Роли каждого члена группы были четко распределены. К примеру, три человека, среди которых одна девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из России посредством логистической компании, двое молодых людей, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками. Еще четверо мужчин - закладчики наркотиков, орудовавшие зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города.

В ходе проведенной накануне вечером спецоперации 10 фигурантов были задержаны. В результате санкционированного обыска арендуемого жилья, используемо для изготовления синтетических наркотиков, был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, а также порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Большую часть атрибутики нарколаборатории обнаружили и изъяли в другом съемном доме в пригороде Алматы. В частности, к уголовному делу приобщены вещества в виде порошка и комочков, электронные весы, лабораторные стеклянные колбы с наслоением, различные стеклянные посуды для сушки продукции и ложки, на которых имелись наслоения в виде порошка и комочков, две магнитные мешалки, тысяча полиэтиленовых пакетов различных цветов, два комплекта противогаза используемых в лабораторных условиях. Изъятые вещества со слов задержанных являются наркотическим веществом "мефедрон". Назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемые водворены в ИВС ДП", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

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