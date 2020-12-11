Алматинских полицейских подозревают в разглашении данных жертвы группового изнасилования

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы возобновил расследование в отношении полицейских, подозреваемых в разглашении данных потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, фигурантами которого являются топ-менеджер банка и бывший прокурор, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает " Медиазона " со ссылкой на адвокатов потерпевшей.

Подозреваемым полицейским вменяют превышении должностных полномочий (статья 362 УК РК). Расследование в отношении полицейских возобновили 27 ноября после того, как адвокаты пострадавшей обратились к министру МВД во время онлайн-приема граждан.

Представитель пострадавшей Алия Омарова рассказала, что ранее материалами дела установлено, что сотрудники ДП Алматы и управления полиции Бостандыкского района, не имеющие отношения к расследованию, получали все персональные данные потерпевшей. Более того, один из сотрудников оказался другом одного из подозреваемых и свидетеля, который и разгласил последним персональные данные потерпевшей, не выходя из кабинета.

По словам адвоката, в управлении собственной безопасности ДП Алматы провели служебное расследование в отношении полицейских, в результате которого установили их вину. Однако полицейских не привлекли к дисциплинарной ответственности "якобы в связи с истечением сроков давности".

Защитники пострадавшей рассказали, что родственники подозреваемых оказывали "сильнейшее психологическое давление и преследовали жертву насилия", один из них приходил к ней домой и требовал забрать заявление.

Напомним , инцидент произошел в ноябре 2019 года. Уголовное дело рассматривается в Бостандыкском суде Алматы сразу по двум статьям. Девушку обманом пригласил к себе парень, сказав, что они будут одни. Однако в квартире оказались посторонние люди, находившиеся в сильнейшем алкогольном опьянении. Дальше выйти ей уже не дали. Парень спровоцировал конфликт, начал ее избивать, позже к нему присоединились друзья, которые начали издеваться над ней, домогались ее. После они переместились в спальню, где двое подозреваемых до шести утра насиловали жертву в особо извращенной форме.

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