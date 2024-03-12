Бишимбаев не признается в убийстве своей жены
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев не признает свою вину.
Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил в суде Куандык Бишимбаев.
Экс-министр нацэкономики требует провести открытый суд с участием СМИ и присяжных заседателей, сообщает КазТАГ.
Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям 110 УК РК (Истязание), статье 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), и статье 14 (Рецидив особо тяжкого преступления). Его брата Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 УК РК (Укрывательство преступления) и статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении).
Судебное заседание проходит в открытом режиме. На освещение события подали заявки почти 80 журналистов.
На заседании прокурор заявила, что Бишимбаев и Нукенова не были официально женаты. При этом он регулярно избивал девушку, запрещал встречаться с подругами, работать и ревновал к ее прошлому. Также шантажом и угрозами Бишимбаев заставил гражданскую супругу сняться в интимном видео.
В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой имеются ее фотографии с избитым лицом. Предполагая, что в случае развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной, и пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять ее на видео без одежды", - цитирует сторону обвинения Sputnik.
Сторона обвинения считает, что Бишимбаев намеревался именно убить Нукенову, а не просто избить.
Утром после избиения жены попытался увезти ее домой, но, поскольку был пьян, не сумел вырулить и вынужден был вернуться в ресторан. Там он в ярости из-за того, что не смог уехать домой, избивал Нукенову кулаками по голове, а когда она спряталась в туалете, вытащил ее оттуда и продолжил избиение", - рассказала прокурор.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.