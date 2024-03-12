Бишимбаев не признается в убийстве своей жены

Фото: ozen.kz

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Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора АО "Озенмунайгаз" обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, сообщает - Заместитель директора АО "Озенмунайгаз" обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, сообщает mangystaumedia.kz

Судом установлено, что подсудимый К., будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа АО "ОМГ", а также являясь председателем тендерной комиссии предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ пролоббировал интересы определенной компании в ущерб другой.





К., не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО "К", 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам. К., осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО "A" не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО "A", 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО "A" по всем 4 лотам. По итогам конкурса победителем признана ТОО "А", максимально занизившее цену.





Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд тенге.





Кроме того, подсудимый К., не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между АО "ОМГ" и ТОО "АНСК" на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 млн тенге, чем проявил халатность.





Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела.





Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.





Приговором суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно.





Приговор не вступил в законную силу.



