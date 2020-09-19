Более 2 тыс. незаконно выданных прав: комментарий госкорпорации "Правительство для граждан"

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В начале августа Антикоррупционная служба проводила на территории специализированного ЦОН Нур-Султана оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц, среди которых сотрудников спецЦОНа нет, передает Kazakhstan Today.

В результате дальнейшего расследования причастность сотрудников филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Нур-Султану к расследуемым фактам не установлена. Кроме того, на сегодняшний день никто из работников столичного спецЦОНа по данному факту к ответственности не привлекается", - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Нур-Султану.

Ранее сообщалось , что Антикоррупционной службой по Нур-Султану начато расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских удостоверений через Специализированный ЦОН столицы. Подозреваемые за вознаграждение от 80 тыс. до 120 тыс. тенге незаконно выдавали права, используя фиктивные медсправки и свидетельства об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов. Установлена выдача свыше 2 тыс. водительских удостоверений за непродолжительный период.

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