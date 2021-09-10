АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - Бортпроводника подозревают в краже оборудования для майнинга на 27 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В международном аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий изобличили в краже бортпроводника авиакомпании, занимающейся грузовыми перевозками из КНР в Казахстан, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанный бортпроводник имел свободный доступ к перевозимому грузу, неоднократно совершал кражи из грузового отсека воздушного судна, а именно оборудования для добычи криптовалюты с целью дальнейшего личного материального обогащения. Общий причиненный ущерб составил более 27 млн тенге", - проинформировали в полиции.

Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд.

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