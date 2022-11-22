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Браконьеров с тушей косули задержали в СКО

21.11.2022, 16:14 17191
Браконьеров с тушей косули задержали в СКО
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемых в незаконной охоте с незарегистрированным ружьем задержали полицейские в Северо-Казахстанской области.
 

Стражи правопорядка осуществляли рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". Сельчане 31 и 33 лет, остановленные для проверки в лесу, попытались сбежать, но были настигнуты. С места происшествия изъяты разделанная туша сибирской косули, охотничье ружье ИЖ-43 12-го калибра, патроны и гильзы, нож", - сообщает Polisia.kz.

 
Проверка показала, что оружие не зарегистрировано.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК "Незаконная охота". Назначены экспертизы, которые установят размер причиненного ущерба.
 
В полиции напомнили, что за незаконную охоту браконьерам грозит наказание от штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы на 5 лет с конфискацией имущества.
 
 

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Количество зарегистрированных преступлений по отмыванию денег в Казахстане выросло на 55%

22.11.2022, 12:44 2191
Количество зарегистрированных преступлений по отмыванию денег в Казахстане выросло на 55%
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2022 года в стране зарегистрировали 42 уголовных правонарушения по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученного преступным путем, - сразу на 55,6% больше, чем годом ранее.
 
В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений в секторе, минус 25% к предыдущему году, сообщает Ranking.kz.

 
По данным анализа, в региональном разрезе почти треть подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 13 случаев - сразу 2,6 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7 случаев) и столица (6 случаев).
 

Правонарушения в секторе были зафиксированы в 15 из 20 регионов РК. Не было зарегистрировано подобных правонарушений в новообразованных Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, а также в Карагандинской и Жамбылской областях", - поделились аналитики.


 
Установленная сумма причиненного этими правонарушениями ущерба по итогам января-октября текущего года составила 3 млрд тенге - вдвое больше, чем годом ранее.
 
При этом уточняется, что наибольший ущерб был нанесен государству: 2 млрд тенге - сразу на 31,6% больше, чем годом ранее. Еще 1 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 25 млн тенге - ущерб юридическим лицам.
 

Глава управления ЖКХ подозревается в хищении средств, выделенных на строительство дорог в СКО

22.11.2022, 10:46 3731
Глава управления ЖКХ подозревается в хищении средств, выделенных на строительство дорог в СКО
Петропавловск. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО", ГКП "Коммунхоз" и руководства дорожно-строительной компании, информирует пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.
 

Они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, дачи и получения взяток, связанных с выполнением этих работ", - рассказали в ведомстве.

 
С санкции специализированного следственного суда подозреваемые взяты под стражу.
 
Досудебное расследование продолжается.
 

Воспитателя детского сада в Актау уволили за грубое обращение с ребенком

22.11.2022, 09:49 4636
Воспитателя детского сада в Актау уволили за грубое обращение с ребенком
Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети была опубликована видеозапись, на которой работник актауского детского сада № 37 "Маншук" грубо обращается с ребенком, после чего полиция начала расследование, а воспитатель была уволена.
 
Руководитель городского отдела образования Багдат Турганбаева сообщила, что была создана специальная комиссия по выявлению правонарушений в дошкольном учреждении, сообщает портал "Лада".

 

По итогам проверки воспитатель данного детского сада уволена в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя). Директору яслей-сада объявлен выговор", - сказала глава отдела.

 
В отношении воспитателя управление полиции начало досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
 
Ход расследования взят под контроль прокуратуры.
 

В Таразе неизвестные "заминировали" два корпуса колледжа

21.11.2022, 19:12 13026
В Таразе неизвестные "заминировали" два корпуса колледжа
Фото: Кадр с видео
Тараз. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 ноября в 13.10 в Telegram Жамбылского политехнического колледжа пришло сообщение о том, что в корпусах колледжа, расположенных на проспекте Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы, которые детонируют через час, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В специальных мероприятиях было задействовано 22 автоэкипажа, 100 сотрудников полиции, специальных и оперативных служб, а также кинологи со служебными собаками.
 
Сотрудников колледжа и студентов эвакуировали.
 
В результате проведенных специальных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. Начато досудебное расследование.



 

В Талдыкоргане обнаружили схрон с оружием

21.11.2022, 18:01 14341
В Талдыкоргане обнаружили схрон с оружием
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 19 ноября на пустыре за микрорайоном Жастар-3 обнаружили схрон с оружием, похищенным во время январских беспорядков, сообщает Polisia.kz.
 

Правоохранители изъяли два винчестера, свыше 20 патронов различного калибра и штык-нож", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что оба ружья и боеприпасы были похищены во время январских беспорядков. В настоящее время изъятое оружие направлено на экспертизу.
 
Ранее сообщалось, что школьники обнаружили возле заброшенного завода в Талдыкоргане схрон с оружием и боеприпасами.
 

Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге

21.11.2022, 15:29 17966
Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
Караганда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области пресечен факт создания финансовой пирамиды на территории Караганды.
 

Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли", - сообщает АФМ.

 
С марта 2015 года по апрель 2020 года предприимчивая мошенница открыла филиалы ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой.
 
За это время женщина завладела денежными средствами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшим в размере 180 миллионов тенге.
 
Суд признал мошенницу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.


Ранее сообщалось, что алматинцы стали жертвами организаторов финпирамиды. Мошенники обманули вкладчиков на 15 с лишним миллиардов тенге.  
 

Вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест

21.11.2022, 12:34 20171
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову - казахстансикм вайнерам суд вновь продлил арест на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
 

18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. и подозреваемого Ш. в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц", - говорится в сообщении суда.

 
Мейржану Туребаеву арест продлен до 18 декабря 2022 года, Мейирхану Шерниязову - до 19 декабря 2022 года.

Напомним, вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года. Их обвиняют в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды.
 

Житель Алматинской области застрелил жену из ружья

21.11.2022, 12:09 20006
Конаев. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержан подозреваемый в убийстве 47-летний житель Енбекшиказахского района.
 
По информации полиции, задержанный подозревается в умышленном убийстве на почве личных неприязненных отношений.
 

Орудие преступления - охотничье огнестрельное оружие, зарегистрированное надлежащим образом за подозреваемым, органом расследования изъято. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном ДП", -информирует Polisia.kz.

 
Информация о жестокой расправе мужа над собственной женой опубликована в соцсетях.
 

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