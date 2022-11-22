Браконьеров с тушей косули задержали в СКО

Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемых в незаконной охоте с незарегистрированным ружьем задержали полицейские в Северо-Казахстанской области.
Стражи правопорядка осуществляли рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". Сельчане 31 и 33 лет, остановленные для проверки в лесу, попытались сбежать, но были настигнуты. С места происшествия изъяты разделанная туша сибирской косули, охотничье ружье ИЖ-43 12-го калибра, патроны и гильзы, нож", - сообщает Polisia.kz.
Проверка показала, что оружие не зарегистрировано.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК "Незаконная охота". Назначены экспертизы, которые установят размер причиненного ущерба.
В полиции напомнили, что за незаконную охоту браконьерам грозит наказание от штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы на 5 лет с конфискацией имущества.