Система Orphus

Братья занимались торговлей наркотиками в Алматы (ВИДЕО)

26.02.2020, 16:57 10855
Братья занимались торговлей наркотиками в Алматы (ВИДЕО)
Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Братья-наркодилеры задержаны в результате спецоперации в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, в арендованном братьями доме изъято 12 килограммов 881 грамм гашиша. 
 

Эти фигуранты - последние из цепи наркодилеров. Их подельников мы задержали ранее. На текущий момент они уже отбывают наказание за наркопреступления. Подозреваемые хранили наркотики в целлофановых пакетах, продавали зелье в виде цельных плиток. На полках была выставлена готовая "продукция" в количестве 85 упаковок. Изъято самодельное оборудование для изготовления и прессования наркотических средств", -прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Выяснилось, что подозреваемые привезли наркотики из Шу специально для продажи в Алматы. Проводится расследование по статье УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", сообщает Polisia.kz.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая