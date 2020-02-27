Братья занимались торговлей наркотиками в Алматы (ВИДЕО)

Преступление совершено четырьмя мужчинами в масках, вооруженными ножом, пистолетом и обрезом. Они проникли в дом через отжатое пластиковое окно. Угрожая расправой, злоумышленники связали хозяев дома, после чего похитили деньги, материальные ценности и дорогую машину.