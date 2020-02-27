Братья занимались торговлей наркотиками в Алматы (ВИДЕО)

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, в арендованном братьями доме изъято 12 килограммов 881 грамм гашиша.
Эти фигуранты - последние из цепи наркодилеров. Их подельников мы задержали ранее. На текущий момент они уже отбывают наказание за наркопреступления. Подозреваемые хранили наркотики в целлофановых пакетах, продавали зелье в виде цельных плиток. На полках была выставлена готовая "продукция" в количестве 85 упаковок. Изъято самодельное оборудование для изготовления и прессования наркотических средств", -прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Выяснилось, что подозреваемые привезли наркотики из Шу специально для продажи в Алматы. Проводится расследование по статье УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", сообщает Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что КНБ ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Алматы.
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