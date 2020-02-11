КНБ ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Алматы

4 февраля 2020 года в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий в момент закладки партии синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан житель Алматы А., причастный к организации и функционированию нарколаборатории. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты около 5 килограммов синтетических наркотиков, порядка 1 килограмма и 260 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу", - сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.
По данным ведомства, в результате было установлено, что готовый психогаллюциногенный продукт сбывался посредством интернет-ресурсов и бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.
По данному факту департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК. Задержанный водворен в следственный изолятор, ведется досудебное расследование.
В последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на "черный рынок" Алматы наркотиков синтетического происхождения. С начала 2019 года по настоящее время департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 килограммов психотропных веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству психогаллюциногенных препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек", - заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что управлением по противодействию наркобизнесу Жамбылской области совместно с сотрудниками батальона патрульной полиции на 97-м километре трассы Алматы - Бишкек задержана автомашина с крупной партией наркотиков.
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