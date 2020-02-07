Студент колледжа в Уральске организовал продажу наркотиков через Интернет

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Уральск. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске наркополицейскими задержан студент местного колледжа по подозрению в хранении наркотических средств, передает Kazakhstan Today.

В ходе обыска по месту жительства у него обнаружены расфасованные наркотики - гашиш и синтетический наркотик "Альфа ПВП". Кроме наркотических веществ, у задержанного изъяты несколько сотовых телефонов, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Как стало известно в ходе следствия, 19-летний житель Уральска организовал сбыт наркотиков через популярный мессенджер. Наркотики для продажи он заказывал посредством Интернета и получал бесконтактным способом. После этого расфасовывал у себя в квартире и распространял через "закладки".

Все адреса, геометки и фото зафиксированы в телефонах задержанного. Всего установлено около 50 тайников, заложенных за последние два месяца в двух городах - Уральске и Актобе", - уточнили в пресс-службе.

В отношении студента начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В настоящее время устанавливаются лица, которые выполняли функции закладчиков, проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению доказательной базы и для предъявления нового обвинения по части 4 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотиков посредством использования электронных информационных ресурсов)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе текущего года вступили в силу изменения уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за сбыт наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов . Преступление наказывается лишением свободы на срок 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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