Бухгалтер средней школы в Восточном Казахстане потратил бюджетные деньги на азартные игры

Суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев

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Усть-Каменогорск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области бухгалтер средней школы похитил 11 млн бюджетных тенге, часть которых растратил на азартные игры.





Согласно материалам суда, в период с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер средней школы незаконно начислял себе излишние суммы и переводил на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Тем самым причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.





Подсудимый М. вину признал, показал, что 9 млн тенге истратил на азартные игры, а оставшуюся часть - на погашение кредитов", - говорится в сообщении суда, опубликованном на странице судов ВКО в Facebook.





Отмечается, что данное преступление относится к категории тяжких преступлении, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. Однако суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, его признание и раскаяние.





В итоге суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Приговор не вступил в законную силу.