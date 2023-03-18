17.03.2023, 11:38 51186
Бухгалтер средней школы в Восточном Казахстане потратил бюджетные деньги на азартные игры
Суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области бухгалтер средней школы похитил 11 млн бюджетных тенге, часть которых растратил на азартные игры.
Согласно материалам суда, в период с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер средней школы незаконно начислял себе излишние суммы и переводил на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Тем самым причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.
Подсудимый М. вину признал, показал, что 9 млн тенге истратил на азартные игры, а оставшуюся часть - на погашение кредитов", - говорится в сообщении суда, опубликованном на странице судов ВКО в Facebook.
Отмечается, что данное преступление относится к категории тяжких преступлении, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. Однако суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, его признание и раскаяние.
В итоге суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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17.03.2023, 19:50 35291
Приверженец деструктивного религиозного течения занимался контрабандой авто из РФ
Фото: пресс-служба МВД РК
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Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали в Атырау приверженца деструктивного религиозного течения, занимавшегося контрабандой автомобилей из России, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска по месту жительства были обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.
С 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска.
17.03.2023, 18:50 39351
Избили неизвестные: школьник скончался в больнице в Алматинской области
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти.
Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершении экспертного исследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее с одном из Telegram-каналов появилась информация об избиении ученика девятого класса в Енбекшиказахском районе. Школьника жестоко избили неизвестные, в результате чего он скончался в больнице.
Напомним, в центре Алматы зарезали мужчину. Задержан подозреваемый 2001 года рождения.
17.03.2023, 16:35 42396
В трех городах Казахстана КНБ и ФСБ провели спецоперацию
Фото: КНБ РК
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в трех городах Казахстана проведена спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
По данным пресс-службы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство).
15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в городах Алматы, Кызылорде и Байконыре проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - проинформировали в комитете.
Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы.
16.03.2023, 20:57 71826
В Актюбинской области задержали группу вымогателей
Подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя
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Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная группа, занимавшаяся вымогательством, задержана в Актюбинской области. Установлено, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД РК.
Четыре жителя областного центра задержаны во время передачи денег. При досмотре у одного из них изъято 900 тысяч тенге. Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в ИВС УП Актобе.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".
Ранее группу вооруженных преступников, подозреваемых в грабеже и вымогательстве, задержали в Актау.
В ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы. Члены группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия.
Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.
16.03.2023, 15:30 83631
Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обязала Болата Назарбаева и ТОО "РLS-ТМ" вернуть государству акции Алматинского завода тяжелого машиностроения. Решение было вынесено по иску Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов.
Постановление судебной коллегии опубликовано в судебном кабинете, передает Tengrinews.kz.
По решению суда договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда, признан недействительным.
Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала завода в собственность государства", - говорится в постановлении.
Согласно материалам дела, в 1998 году департамент госимущества продал государственный пакет акций завода (31,9% от уставного фонда) победителю тендера - ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге.
Согласно договору, новый владелец был обязан сохранять профиль деятельности предприятия и увеличивать объемы производства. Однако в 2007 году компания "Темир Кон" продала 86,78% акций завода, в том числе и 31,9% госпакета, Болату Назарбаеву. Через два года он продал госпакет вместе с другими акциями ТОО "PLS-ТМ", не соблюдая никаких обязательств по договору", - сообщает Sputnik.
В решении суда отмечается, что Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств.
Напомним, а августе прошлого года депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.
Позже стало известно, что государству вернули 300 тысяч гектаров земель, принадлежавших брату экс-президента.
16.03.2023, 08:09 94831
МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство", - говорится в сообщении полиции.
Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.
Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.
Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков.
15.03.2023, 20:59 112846
За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net
Фото: пресс-служба МВД РК
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Установленный денежный оборот фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год).
На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Установлено и допрошено 150 человек, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.
Согласно проведенной экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.
По результатам проведенных в Астане, Алматы, Павлодаре обысков изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создает условия для распространения проституции.
Досудебное расследование продолжается.
15.03.2023, 18:35 89631
Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области
Ведется досудебное расследование
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района найден схрон оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.
Обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ с механическим стиранием заводских номеров, 12 патронов различного калибра и светошумовая граната", - проинформировали в полиции.
По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Ранее сообщалось, что несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области.
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