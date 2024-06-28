27.06.2024, 09:07 46226
Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых казахстанцев задержали в Туркестанской области по подозрению в пропаганде терроризма, сообщает Комитет национальной безопасности.
Задержание подозреваемых было проведено 26 июня.
По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию, отметили в КНБ.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - добавили в ведомстве.
Ранее подозреваемый в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма был задержан в Костанае.
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27.06.2024, 13:00 37681
В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького
Ребенок погибшей состоял на д-учете
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал подробности самоубийства девушки в Центральном парке культуры и отдыха Алматы, передает корреспондент агентства.
Да, я подтверждаю такой факт суицида. Женщина, наша гражданка, совершила самоубийство, спрыгнув из кабинки колеса обозрения в парке Горького. По сведениям родственников, перед смертью она сообщила им о совершении убийства своего малолетнего ребенка с особенностями. Ребенок стоял на д-учете", - прокомментировал Кожаев.
Он пояснил, что в настоящее время дело расследуется, поэтому говорить о мотивах преступлений преждевременно.
При посещении оперативной группой места ее проживания было обнаружено тело ребенка", - уточнил замминистра.
Напомним, в Алматы женщина совершила суицид, выбросившись из кабинки колеса обозрения в ЦПКиО. Предварительно она задушила своего ребенка.
27.06.2024, 11:23 40806
В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми
Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев сообщил о 6 фактах продажи детей с начала 2024 года, передает корреспондент агентства.
К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году было 19 уголовных дел по продаже детей. В этом году уже шесть фактов. В основном дети продаются внутри нашей страны", - проинформировал замминистра.
Он отметил, что в таких случаях детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.
Есть люди, которые по каким-то физиологическим особенностям не имеют возможности родить ребенка. Эти люди порождают спрос и находится те, кто этот спрос удовлетворяют. Такие уголовные дела, к сожалению, имеют место. Мы привлекаем к уголовной ответственности", - добавил Марат Кожаев.
По словам замминистра, наказания по таким статьям довольно жесткие. За торговлю несовершеннолетними предусмотрено до 18 лет лишения свободы.
27.06.2024, 10:29 42341
Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Фото: pixabay.com
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Конаев. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ночной перестрелке в Конаеве погиб 21-летний парень.
В соцсетях распространяется информация об убийстве 21-летнего парня во время ночной перестрелки в Конаеве. Еще несколько молодых мужчин с огнестрельными ранениями госпитализированы.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента", - рассказали в полиции.
26.06.2024, 19:58 65496
Приговор Бишимбаеву оставили без изменения
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 июня, судебной коллегией по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, сообщает пресс-служба суда.
Не согласившись с вердиктом, осужденные и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке.
В своих жалобах они просили оправдать Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, переквалифицировать действия Бишимбаева со снижением наказания, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.
В апелляционном порядке приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей, может быть пересмотрен только по процессуальным нарушениям. Таких оснований апелляционной инстанцией по делу не установлено", - сообщили в суде.
В суде добавили, что нарушений при формировании коллегии присяжных заседателей, вопросного листа, а также существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора по уголовному делу, не допущено.
Постановлением апелляционной инстанции от 26 июня 2024 года приговор оставлен без изменения.
Судебный акт вступил в законную силу.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.
26.06.2024, 15:45 69251
В Шымкенте экс-командира роты патрульной полиции осудили на семь лет по делу о коррупции
Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе
Фото: depositphotos
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Шымкент. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте бывшего командира роты патрульной полиции осудили на семь лет лишения свободы по делу о коррупции.
Азамат Аимбетов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса, и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в судебной системе, местных исполнительных органах, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору за финансовым рынком и в финансовых организациях. Аимбетов приговорен к отбыванию наказания в учреждении исполнительной системы средней безопасности", - цитирует zakon.kz председателя межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Айнель Оракбаеву.
Приговор не вступил в законную силу, и сторона осужденного намерена его оспорить, отмечает kaztag.kz.
Напомним, в марте стало известно, что командира роты патрульной полиции задержали в Шымкенте за вымогательство и получение взятки.
26.06.2024, 12:38 77876
Миллиардные хищения в алматинском метро: суд вынес приговор
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана.
В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс", ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", в группе лиц при строительстве станций "Сарыарка" и "Достык" в период с июня 2018 года по август 2020 года путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования (практически в 10 раз), регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег.
Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, летом 2022 года сообщалось о том, что департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО "Алматыметрокурылыс" по статье 189, часть 4, пункт 2, УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Дело о хищении 5 млрд тенге было направлено в суд в январе 2024 года.
Также напомним, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге.
26.06.2024, 09:56 82336
Маскируются под компанию из Дубая: казахстанских бизнесменов предупредили о мошенниках
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую фишинговую схему, в которой злоумышленники крадут логины и пароли от почты под видом представителей компании из Дубая.
Фишинговая схема нацелена на русскоязычных пользователей, вероятно, на представителей небольших компаний, сегмента МСБ, предполагают в лаборатории.
Злоумышленники под видом главы отдела закупок дубайской компании интересуются наличием некоего продукта или аналогичной модели. Детали в теле письма не уточняют, но оставляют ссылку, по внешнему виду похожую на файловый хостинг. На нем якобы можно увидеть подробности заказа на поставку. Если потенциальная жертва перейдет по ссылке, то попадет на поддельную страницу авторизации популярного почтового сервиса. Все введенные на таком ресурсе данные получают атакующие. Это открывает им доступ к почтовому аккаунту, всем письмам и данным в нем, а также к другим сервисам, привязанным к скомпрометированному адресу, если код подтверждения приходит именно на почту", - предупреждают эксперты.
Там уточнили, что письмо написано на русском языке и не содержит опечаток.
Но все же можно заметить "красные флаги". Во-первых, сообщение прислано не с корпоративной почты, а с личного адреса с популярным почтовым доменом. Во-вторых, отправитель обращается на "ты" (письмо начинается со слова "Привет"), это тоже должно насторожить, ведь сообщение составлено как официальный запрос", - говорится в информации.
Эксперты добавили, что злоумышленники часто маскируют фишинговые рассылки под деловую переписку.
Они напомнили, что любые сообщения, связанные с просьбами ввести конфиденциальную информацию, требуют особой бдительности.
Старайтесь не переходить по подозрительным ссылкам, особенно из писем от неизвестных отправителей. Используйте надежные уникальные пароли для всех учетных записей и во всех сервисах, где возможно, включайте двухфакторную аутентификацию. Это позволит снизить риски потерять доступ к аккаунтам", - комментирует эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Роман Деденок.
Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям не доверять письмам с незнакомых ящиков, особенно когда речь идет о личных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от организации с хорошей репутацией, а компаниям - установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам, например Kaspersky Secure Mail Gateway, а также регулярно проводить для сотрудников тренинги по кибербезопасности, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform", - пишут эксперты.
Ранее Антикор сообщал, что за последние три года казахстанцы отдали мошенникам порядка 19 млрд тенге. Злоумышленники постоянно меняют схемы мошенничества. Например, рассылают сообщения якобы от госорганов. В частности, в июне казахстанцев предупредили о мошеннической рассылке "от председателя Агентства по делам госслужбы". А трех жителей Сатпаева обманули, обещая устроить на работу в "Казахмыс".
26.06.2024, 09:34 57181
В Казахстане с начала года ликвидировали 24 международных наркоканала
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК с начала года провел 96 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 23 с компетентными органами иностранных государств, сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам ликвидировано 24 международных и 17 региональных каналов поставки наркотиков, а также деятельность 16 подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,6 тонны сырья маковой соломы и 13,6 тонны химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается почти в 17 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 5 млн разовых доз", - говорится в информации КНБ.
Проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев.
Наряду с этим Пограничной службой КНБ на путях международного сообщения было пресечено более 200 попыток провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 790 кг наркотических средств и психотропных веществ", - уточнили в комитете.
В июне в Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков в Казахстане.
Ранее в четырех регионах Казахстана ликвидировали сеть нарколабораторий.
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