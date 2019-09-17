Чиновника в Атырауской области подозревают в получении взяток от пунктов общепита

Атырау. 16 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Исатайское районное управление департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области" по подозрению в неоднократном получении взяток, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, он подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 50 до 80 тыс. тенге от субъектов предпринимательства за общее покровительство в сфере общественного питания.

Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Напомним, в сентябре текущего года антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличены главный специалист отдела ветеринарии города Кокшетау и ветеринарный врач частной компании , которые в августе - сентябре 2019 года на системной основе получали незаконное материальное вознаграждение от поставщиков мясной продукции. Ведомством была вскрыта преступная схема, при которой граждане, поставляющие мясную продукцию на коммунальный рынок, дают взятки ветеринарным врачам в размере от 3 до 5 тыс. тенге за каждую тушу, в результате им выдаются фиктивные ветеринарные справки о том, что поставляемое мясо не имеет каких-либо заболеваний.

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