27.08.2024, 14:56 25736

Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте

Сумма украденных средств превышает 367 млн тенге
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель руководителя управления жилья Шымкента и его пособник, укравшие более 367 млн тенге, выделенные на сейсмоаудит жилых домов, получили тюремные сроки.

Как рассказали в суде, в 2023 году заместитель руководителя управления жилья при пособничестве частного предпринимателя присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге. Данные средства были выделены на ремонт многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

Предприниматель выводил денежные средства через подставное ТОО - победителя госзакупок по вышеуказанным работам.

Госслужащий легализовал присвоенные деньги через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей.

Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.

Напомним, замглавы управления был задержан в феврале.
 
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Теги:хищениебанячиновник

новости по теме

28.08.2024, 13:22 1816

Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков

Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков
Фото: polisia.kz
Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Капитан полиции получил длительный тюремный срок и лишился звания за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Костанайском областном суде.

Как рассказали в пресс-службе суда, заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная с коллегами из полиции, следствие которых не установило, силой и угрозами заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления, чтобы в дальнейшем привлечь последнего к уголовной ответственности.

Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.

В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.

В суде отметили, что обвиняемый полицейский свою вину не признал.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела капитан полиции приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Он также лишен своего звания.

Напомним, в Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.

 
28.08.2024, 12:17 3461

Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау

Всего с начала года в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений
Атырау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 240 млн украли директора и главные бухгалтеры двух поликлиник в Атырау и Жанаозене, сообщает Агентство по противодействию коррупции.

По информации Антикора, в текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.

В частности, В Мангистау завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 2".Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.

С санкции суда директор поликлиники взят под стражу.

А в Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя.

Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
 
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Теги:хищениеПоликлиника
27.08.2024, 11:25 29546

В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года

Всего с начала года по коррупционным делам было осуждено 557 человек, включая полицейских
В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года
Фото: polisia.kz.
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.

В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество" УК РК", - сообщает телеграм-канал DATA HUB.


Отмечается, что иначе действия осужденных полицейских квалифицировали крайне редко:

  • дача взятки - 7 человек;
  • посредничество во взяточничестве - 5;
  • злоупотребление полномочиями - 4;
  • бездействие по службе - 3;
  • превышение полномочий - 2.

Всего с начала года по коррупционным делам было осуждено 557 человек, включая полицейских. Из них к лишению свободы приговорили 182, к штрафу - 247. Интересный момент: 56 осужденных, или 10% от общего числа, по приговору суда были освобождены от наказания. Отметим, что за семь месяцев обвиняемых в коррупции оправдывали лишь дважды. Причем обоих случаях речь шла о полицейских", - говорится в сообщении.


Ранее в Астане и ряде регионов начальники полиции были осуждены за взятки.
 
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Теги:РКПолицияВзятка
26.08.2024, 19:47 50586

В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования

В Минфине назвали популярные схемы мошенничества и воровства
В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба МФ РК.

Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них. К примеру, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда. Например, в документах средней школы № 48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как фактически на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.

Вторая распространенная махинация - перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в комплекс-школе яслей-сада № 33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге.

Третья распространенная схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 млн тенге.

Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но Министерством финансов проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета.

Напомним, глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.

Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
 
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Теги:БюджетОбразованиехищение
26.08.2024, 17:42 55811

Сын депутата Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы: виновные наказаны

После поступления приговора в службу пробации осужденный ставится на учет в тот же день, заявил глава КУИС
Сын депутата Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы: виновные наказаны
Фото: кадр из видео
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана Тенизжан Джанибеков в ходе брифинга сообщил, что ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после того, как сын депутата Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по ночным улицам Алматы.

По данному факту мы давали официальный комментарий - говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа, тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил Тенизжан Джанибеков.


Также глава комитета подчеркнул, что после поступления приговора в службу пробации осужденный ставится на учет в тот же день.

Напомним, Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по улицам южной столицы. Тогда в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию. Позже Военный суд Алматинского гарнизона также сделал заявление.
 
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Теги:скандалсынТурлыханов
26.08.2024, 17:12 58011

Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку

При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку
Фото: Depositphotos
Шымкент. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющего обязанности акима Мойынкумского района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

Осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель ИП "Kaly" Шубаев А. (...) Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждому, Адильбаев - 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу. Также отмечается, что при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе. Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум", - добавили в Антикоре.


Ранее руководителей местной полицейской службы ДП Шымкента осудили за системную коррупцию.
 
26.08.2024, 16:22 60266

Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге

Представляясь сотрудником жилищного фонда, мошенник предлагал астанчанам купить квартиры на выгодных условиях
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция задержала 39-летнего подозреваемого в жилищных аферах.

Жители столицы обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенника.

Войдя в доверие, он предлагал свои услуги на очень выгодных условиях - приобрести квартиры, заявив им, что он является работником жилищного фонда. Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.


В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам.

Напомним, в Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге.

 
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Теги:Астанамошенникквартиры
26.08.2024, 11:08 65496

Ущерб от случаев интернет-мошенничества в Казахстане вырос до 7 миллиардов тенге   

Возместить удалось только 11% ущерба
Ущерб от случаев интернет-мошенничества в Казахстане вырос до 7 миллиардов тенге
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.

Из них 6,8 млрд тенге пришлось на ущерб физлицам, 304,1 млн тенге - на ущерб юрлицам. Общая сумма всего за семь месяцев уже превысила годовой показатель 2023-го. В прошлом году из-за случаев интернет-мошенничества казахстанцы потеряли 4,1 млрд тенге", - сообщает finprom.kz.


Как отмечают аналитики, даже при условии раскрытия киберпреступлений самым сложным остается возврат денег потерпевшим.

Фото: finprom.kz

За январь-июль текущего года сумма возмещенного ущерба составила 777,1 млн тенге - лишь 11% от всего установленного ущерба. За 2023-й доля возврата похищенных средств была ненамного больше: 19,1%", - уточнили они.


Подчеркивается, что интернет-мошенничество остается одной из главных разновидностей мошенничества в Казахстане.

Фото: finprom.kz

Несмотря на усилия, которые прикладывают правоохранители для решения проблемы киберпреступности, беспокоиться есть о чем. Статистика КПСиСУ ГП свидетельствует: в большинстве случаев уголовное дело по факту интернет-мошенничества прекращается из-за "неустановления" виновного. В прошлом году доля уголовных дел, прекращенных по этой причине, составляла 79,2%, а за семь месяцев текущего года показатель уже достиг 56,3%", - добавили аналитики.


Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали мошенникам порядка 19 млрд тенге за последние три года.
 
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Теги:мошенникКазахстанцыУщерб

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