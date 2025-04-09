Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане

Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 23% выросло число фиксируемых эпизодов интернет-мошенничества, - В Казахстане на 23% выросло число фиксируемых эпизодов интернет-мошенничества, сообщает Data Hub.





Только по итогам I квартала полиция зарегистрировала 6,2 тыс. подобных правонарушений, что больше, чем в те же месяцы 2024-го.





В 2023-2024 годах темпы роста по итогам I квартала были скромнее, а в 2022-м показатель вообще упал по отношению к 2021 году. Другое дело, что в 2021-м в I кв. отмечался взрывной рост, и общий показатель был даже выше нынешнего", - сообщает источник.





DATA HUB





В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.





По данным источника, пятая часть всех эпизодов интернет-обмана зафиксирована в Астане (17% случаев).





Еще интереснее показатели Акмолинской области: она дала 10% от всех зарегистрированных эпизодов интернет-мошенничества, но при этом сами они составили 40% от всех зарегистрированных в регионе правонарушений", - пишет паблик со ссылкой на данные Генпрокуратуры РК.





Напомним, вчера в полиции рассказали о новом виде мошенничества. Мошенники представляются сотрудниками почтовой службы.



