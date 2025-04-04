Мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах.
Злоумышленники используют поддельные аккаунты работников Национального банка Казахстана или иных государственных и правоохранительных органов, при этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств. Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту и блокируют пользователя", - рассказали в Нацбанке.
Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.
Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным", - пояснили в Нацбанке.
В банке призвали граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками". Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв.