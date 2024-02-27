26.02.2024, 14:22 25391
Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд
Фото: Polisia.kz
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве Салтанат Нукеновой поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Уголовное дело в отношении подозреваемых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Помимо убийства с особой жестокостью, экс-министру вменяют обвинение в истязании.
Директор "Гастроцентра", который является братом Бишимбаева, обвиняется по статье 432 (Укрывательство) и статье 434 (Недонесение о преступлении) Уголовного кодекса.
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила о попытках оправдать экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По ее словам, во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого.
Между таем, как сообщает Telegram-канал Qumash, Бишимбаев хочет открытый суд с присяжными. Эту информацию подтвердила адвокат подсудимого Лейла Рамазанова.
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26.02.2024, 09:51 30091
Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в Астане 535 человек вложили свои денежные средства в финпирамиду.
По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства. Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
В АФМ напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
26.02.2024, 08:41 32136
МВД пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции в результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресекли деятельность устойчивой преступной группы, наладившей канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории города Алматы и Алматинской области проведены одновременные задержания. Оперативниками установлены организатор и 11 причастных лиц к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.
В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
24.02.2024, 13:35 89671
Более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области
Фото: gov.kz
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Кызылорда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие более 30 сайгаков, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
Ночью 23 февраля инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции Кызылординской области на трассе Кызылорда - Жезказган остановили автомобиль Mitsubishi Pajero.
В ходе осмотра автомобиля были обнаружены ножи, охотничье ружье, прожектор, 30 туш сайгаков без головы и внутренностей, одна туша сайгака без внутренностей, пять туш сайгаков с рогами.
По данному факту департаментом полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование.
24.02.2024, 11:29 93701
Вымогавших у предпринимателя полмиллиона тенге осудили в области Жетысу
Они приговорены к 4 годам лишения свободы
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Талдыкорган. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу при координации прокуратуры правоохранительными органами пресечена деятельность вымогателей.
Двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге", - проинформировали в прокуратуре области.
По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.
Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления приговорил виновных к 4 годам лишения свободы по части 3 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура области Жетысу призывает граждан и предпринимателей незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах вымогательства.
Ранее сообщалось о задержании группы студентов-вымогателей в Уральске.
23.02.2024, 21:10 122246
Сельского акима осудили за смертельное ДТП в Жетысуской области
Алия Бахтиярова сбила на своем авто подростка
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Талдыкорган. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор акиму Коксуского сельского округа Алие Бахтияровой, сбившей на своем авто подростка, вынесли в Ескельдинском районном суде Жетысуской области.
Бахтиярову обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 2 ноября 2023 года около 20.00 в селе Бигаш Ескельдинского района.
Подсудимая, управляя машиной, сбила несовершеннолетнего Т., который переходил улицу. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Аким вину признала полностью, раскаялась. Мать и отец потерпевшего ее простили, указав, что моральный и материальный вред полностью возмещен. Они просили не лишать ее свободы.
Суд признал Б. виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
23.02.2024, 20:29 123676
В Актобе осудили главного бухгалтера школы за хищение в особо крупном размере
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Актобе. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Актобе огласил приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии № 55 города, сообщает "АЖ".
Главный бухгалтер городской школы Актобе на протяжении 8 лет незаконно перечислял деньги в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.
Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Он также лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.
23.02.2024, 15:38 138811
Подозреваемый в создании транснациональной ОПГ гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан
Преступная группа занималась в Казахстане изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Польши экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, в 2022 году преступная группа, организованная гражданином Украины, занималась в Казахстане изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.
Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге", - уточнили в Генпрокуратуре.
После задержания членов ОПГ ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.
В августе 2023 года подозреваемый был обнаружен в Польше.
По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.
23.02.2024, 14:59 122821
Уголовное дело завели по факту избиения ребенка в детсаду Алматы Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту жестокого избиения ребенка в одном из детских садов в Алматы заведено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции города.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело", - сказано в сообщении полиции.
Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка.
Дополнено 23.02.2024, 16.00
Инцидент, произошедший в детском саду № 51, также прокомментировали в управлении образования города.
Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому, не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада", - сказано в сообщении ведомства.
Воспитателю объявлен строгий выговор. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание, добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что на камеру видеонаблюдения попало избиение мальчика другими детьми в одном из детских садов в Алматы. На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. По словам родителей, воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?