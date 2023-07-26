Дело Кудебаева: рассмотрение апелляционной жалобы отложили в связи с неявкой адвоката

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Судебные слушания по рассмотрению апелляционной жалобы бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева перенесут.





Как сообщает Zakon.kz , слушания по жалобе на пересмотр приговора, поданной Кудебаевым 7 июня, должны были состояться сегодня в областном суде Жетысуской области.





Председатель областной коллегии по уголовным делам Ержан Кененбаев объявил, что адвокатом Маратом Рахимбаевым было подано ходатайство о переносе судебных слушаний, так как он был занят на другом процессе в Павлодаре", - сообщает сайт.





Несмотря на то что все участники процесса согласились с удовлетворением ходатайства, председатель коллегии Ержан Кенебаев высказал общественному защитнику (супруге Кудебаева) недовольство. Он отметил, что уголовное дело состоит из 27 томов, три из которых относятся к секретным документам. Без личного присутствия адвоката апелляция рассматриваться не может.





Также он добавил, что на следующем заседании будет решаться вопрос, будет ли работать коллегия в открытом или закрытом режиме.





28 апреля судьей Талдыкорганского городского суда Абдиллой Умбетаем экг-глава ДП Алматинской области был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.





Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года.





После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.





3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.





Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев сбежал через подкоп.





27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.





28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности.



