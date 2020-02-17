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Дело о тройном убийстве закрыли в Западном Казахстане в связи со смертью обвиняемого

16.02.2020, 11:20 8722
Уральск. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области обвиняемый в тройном убийстве умер в психиатрической больнице, передает Kazakhstan Today.
 
Судья Специализированного межрайонного суда ЗКО Бакыт Ермаханов рассказал о прекращении уголовного дела по факту убийства трёх человек.
 
По материалам дела, подозреваемый Мендыгарин в 2018 году познакомился с Кадыралиевой, после чего сожительствовал с ней около года. Отношения не сложились, и женщина уехала в село Федоровка Теректинского района.
 

21 декабря 2018 года подозреваемый приехал в Федоровку и узнал, что Кадыралиева сожительствует с другим мужчиной - Джумагалиевым. Он ворвался к ним в дом и напал на бывшую сожительницу со словами: "Что ты тут делаешь, почему ты от меня ушла?" Затем он ударил ее раскладным ножом по лицу. Дальше заставил ее связать Джумагалиева и еще двух гостей - Семенченко и Горочкину. Затем заклеил им рты липкой лентой и накрыл вещами - одеялами, куртками. После этого обвиняемый со словами: "Никто не должен оставаться в живых" открыл четыре конфорки газовой плиты и поджег зажигалкой вещи, которыми накрыл потерпевших. Джумагалиев, Семенченко и Горочкина сгорели заживо. Далее он связал руки Кадыралиевой и толкнул ее в пламя, затем скрылся с места происшествия", - рассказал Бакыт Ермаханов порталу "Мой город".

 
По его информации, женщина все же смогла освободиться и позвала людей на помощь.
 
Бакыт Ермаханов отметил, что судебное разбирательство было назначено на 13 февраля этого года. Согласно судебно-психиатрическому заключению, Мендыгарин страдал психическим расстройством - шизофренией. Подсудимый не дожил до вынесения приговора. 9 февраля он скончался в Областном центре психического здоровья. Уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого.
 
Ранее преступник уже был судим за убийство и отбыл наказание сроком 11 лет.
 
Напомним, в ночь на 21 декабря 2018 года односельчанин зарезал трех человек и поджег их. Полицейские сразу же задержали подозреваемого.
 

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