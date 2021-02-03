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Дело о взятке в облздраве ЗКО вернули в прокуратуру

02.02.2021 6130
Дело о взятке в облздраве ЗКО вернули в прокуратуру
Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - 2 февраля, в городском суде прошло очередное разбирательство по делу о получении взятки экс-главой облздрава Болатбеком Каюповым. Процесс проходит под председательством судьи Уральского городского суда Аскара Исмайлова. На скамье подсудимых Болатбек Каюпов и Серик Туралиев, который подозревается в пособничестве, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой город", в начале судебного процесса прокурор Руслан Жуматаев заявил ходатайство о возврате уголовного дела на доследование.

В ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость о привлечении иных лиц к уголовной ответственности. На прошлом судебном заседании были допрошены подсудимые и свидетель Булекова. Каюпов и Туралиев заявили, что не знают друг друга. По поводу получения денег Каюпов заявил, что действовал по указанию некоего Себепова. О том, что и Туралиев действовал по указаниям Айдоса Себепова, свидетельствуют показания Булековой. Она указала, что Туралиев изначально пришел к ней от имени Айдоса "акиматовского". В этой связи для проверки доводов подсудимых, для установления причастности к делу Айдоса Себепова возникла необходимость привлечения к уголовной ответственности и других лиц. Нам нужно проверить версию Туралиева, дать оценку действиям Айдоса Себепова. Ходатайствую о возврате дела в прокуратуру", - заявил Руслан Жуматаев.


В свою очередь, адвокат Болатбека Каюпова Тамара Сарсенова заявила, что она категорически против того, чтобы уголовное дело вернули на доследование.

По словам адвоката, ее подзащитный стал жертвой провокации и обмана, а возврат дела на доследование может значительно усугубить его положение. 
Но судья Аскар Исмайлов постановил, что дело все же необходимо вернуть в органы прокуратуры для доследования, так как возникла необходимость о решении вопроса причастности к делу третьих лиц.

Напомним, в задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге. 
 

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