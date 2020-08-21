Дезинсектору виновному в смерти в Шымкенте трех детей грозит 10 лет тюрьмы

Шымкент. 20 августа. Kazakhstan Today -Дезинсектор, по вине которого скончались трое детей, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов может получить 10 лет тюрьмы, передает Kazakhstan Today.
За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов виновный может провести за колючей проволокой до 10 лет, сообщает "Первый канал Евразия".
Работы по дезинфекции проводились в соседней квартире, где проживали эти дети. Данное лицо, не имея на это соответствующего разрешения, занималось деятельностью по дезинфекции помещения", - рассказал судья Енбекшинского района Шымкента Кайрат Избасаров.
Напомним, 3 ноября 2019 года в Шымкенте в результате отравления неизвестным веществом погибли 4-летний и годовалый мальчики. Аналогичный случай произошел 13 февраля 2020 года: в результате отравления неизвестным веществом погиб восьмимесячный ребенок. Оба факта были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Енбекшинского района, велось расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В результате проведения многочисленных следственных действий и дополнительно назначенных судебно-медицинских экспертиз удалось установить причину смертей.
Следствием выявлено, что гибель трех детей, произошедшая в ноябре прошлого года и феврале текущего года в Шымкенте, случилась по причине отравления ядохимикатом имидаклоприд, который предназначен для применения в сельскохозяйственной сфере. Установлено, что 42-летний подозреваемый проводил в домах погибших дезинсекцию данным веществом против вредных насекомых.
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