Выявлена причина гибели трех детей в Шымкенте

Шымкент. 20 апреля. Kazakhstan Today - Полиция города Шымкента установила причину смерти троих детей и задержала подозреваемого, передает Kazakhstan Today.

Следствием выявлено, что гибель трех детей, произошедшая в ноябре прошлого года и феврале текущего года в Шымкенте, случилась по причине отравления ядохимикатом имидаклоприд, который предназначен для применения в сельскохозяйственной сфере. Установлено, что 42-летний подозреваемый проводил в домах погибших дезинсекцию данным веществом против вредных насекомых.

Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев. Проводится досудебное расследование, сообщает Policia.kz.

Оба факта были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Енбекшинского района, велось расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В результате проведения многочисленных следственных действий и дополнительно назначенных судебно-медицинских экспертиз удалось установить причину смертей.

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