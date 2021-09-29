Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге

Фото: ДП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Акмолинскими полицейскими задержана несовершеннолетняя закладчица, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия "Заклад" оперативники задержали школьницу, пытавшуюся сделать тайник для товара, сообщает УПН ДП Акмолинской области.

Товаром оказались 23 пластины (230 таблеток) лекарства, являющегося сильнодействующим анальгетиком, относящимся к препаратам опийного ряда.

Изъятый препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения.

Стоит отметить, что это лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК. Назначена экспертиза.