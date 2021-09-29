Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге

Фото: ДП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Акмолинскими полицейскими задержана несовершеннолетняя закладчица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия "Заклад" оперативники задержали школьницу, пытавшуюся сделать тайник для товара, сообщает УПН ДП Акмолинской области.
Товаром оказались 23 пластины (230 таблеток) лекарства, являющегося сильнодействующим анальгетиком, относящимся к препаратам опийного ряда.
Изъятый препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения.
Стоит отметить, что это лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость.
В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК. Назначена экспертиза.
Напомним, 4 августа в Алматы у закладчика изъяли
партию психотропных наркотиков "Скорость". Ранее в Алматы по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержаны
мужчины 20 и 25 лет. Закладчики синтетических наркотиков орудовали в спальном районе города.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине сентября на оперативный канал 102 в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитили металлический сейф. В сейфе находилось 8 млн тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Енбегі ушін", пишет Polisia.kz
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Общий причиненный материальный ущерб составил 10 млн тенге.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz
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Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.