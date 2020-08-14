Двух должностных лиц "МангистауМунайГаза" задержали по подозрению в хищении 455 млн тенге

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Актау. 13 августа. Kazakhstan Today - Директора департамента по правовому обеспечению АО "МангистауМунайГаз" и его заместителя подозревают в хищении почти полумиллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Lada.kz " со ссылкой на внештатного советника премьер-министра РК Ербола Едилова, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов страны 12 августа задержаны директор департамента по правовому обеспечению АО "МангистауМунайГаз" Даурен Бейсембин и его заместитель. По предварительной версии, путём заключения фиктивных договоров они похитили 455 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

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