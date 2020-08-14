Система Orphus

Двух должностных лиц "МангистауМунайГаза" задержали по подозрению в хищении 455 млн тенге

13.08.2020, 14:59 33454
Двух должностных лиц "МангистауМунайГаза" задержали по подозрению в хищении 455 млн тенге
Фото: https://www.lada.kz/
Актау. 13 августа. Kazakhstan Today - Директора департамента по правовому обеспечению АО "МангистауМунайГаз" и его заместителя подозревают в хищении почти полумиллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает портал "Lada.kz" со ссылкой на внештатного советника премьер-министра РК Ербола Едилова, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. 
 

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов страны 12 августа задержаны директор департамента по правовому обеспечению АО "МангистауМунайГаз" Даурен Бейсембин и его заместитель. По предварительной версии, путём заключения фиктивных договоров они похитили 455 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая