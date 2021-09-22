Двенадцатилетнюю девочку изнасиловали в Жамбылской области

ТАРАЗ. 21 СЕНТЯБРЯ - Полиция Жамбылской области начала досудебное расследование в отношении извращенца, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Жамбылской области двенадцатилетнюю девочку изнасиловал 35-летний мужчина. Ужасающий факт произошёл в Меркенском районе. Установлено, что подозреваемый познакомился со школьницей в Instagram", - сообщает паблик taunews.

В Меркенский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в Детскую больницу Жамбылской области обратилась несовершеннолетняя жительница села Мерке", - сообщили в областном департаменте полиции.





В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый объявлен в розыск.

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