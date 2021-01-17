Двух директоров финансовой пирамиды задержали в Алматы

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today -Два директора финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan задержаны полицейскими Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным следственного управления департамента полиции города Алматы, два директора ТОО "QI-Trade Kazakhstan" - 30-летний гражданин С., а также 26-летний гражданин Б. - задержаны и водворены в изолятор временного содержания, пишет Polisia.kz

Их действия квалифицированы по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Накануне судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В полиции отметили, что генеральный директор ТОО - 26-летний гражданин С. - объявлен в международный розыск.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержание. На расчетные счета фирмы наложены ограничения. В настоящее время проводятся следственные действия с участием потерпевших и других сотрудников данного ТОО. Действиям каждого из них органом досудебного расследования будет дана правовая оценка, добавил Абдрахманов.





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