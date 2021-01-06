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В Караганде задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"

05.01.2021 8371
Караганда. 5 января. Kazakhstan Today - В конце декабря 2020 года сотрудники УКП ДП Карагандинской области задержали четверых подозреваемых, которые с июня по конец августа создали финансовую пирамиду "Бизнес Лайн", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, мошенники принимали деньги от населения на банковские карты, обещая вернуть их в течение пяти дней с надбавкой в 50%. Однако впоследствии поступившие деньги не возвращались. 
 
В настоящее время от потерпевших - жителей Карагандинской области - поступило 34 заявления. Всего установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны. Предположительная сумма ущерба, который нанесли организаторы финансовой пирамиды, составляет около 45 миллионов тенге. 
 
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РК (Создание финансовой пирамиды). Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Расследование по делу продолжается.
 
Напомним, более 100 человек обманули организаторы финпирамиды в ВКО.
 
12 ноября стало известно, что расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" завершено. К розыску беглых преступников подключат Интерпол. 
 

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