Экс-аким Кызылординской области приговорен к семи годам лишения свободы

Кызылорда. 10 декабря. Kazakhstan Today - 10 декабря суд №2 города Кызылорды признал виновным бывшего акима Кызылординской области Куанышбека Искакова по статье УК РК "Мошенничество", передает Kazakhstan Today.

Бывшего акима Кызылординской области приговорили к 7 годам лишения свободы. Также наказание в виде 6 лет лишения свободы понесут два его заместителя.

Кроме того, по пять лет лишения свободы получили родственник бывшего акима и его доверенное лицо.

Они обвиняются в хищении денежных средств фонда "Сыр Мейірімі", сформированных за счет перечисления однодневной заработной платы госслужащих Кызылординской области и предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ в Арыси", - сообщает Антикоррупционная служба РК.

Отмечается, что по данному делу к уголовной ответственности в общей сложности привлечено 10 лиц.

Помимо вышеназванных 5 подсудимых, в преступную схему были вовлечены 4 предпринимателя и бывший руководитель управления строительства Кызылординской области, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием", - добавили в ведомстве.

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