Экс-аким Кызылординской области помещен под домашний арест

Кызылорда. 30 марта. Kazakhstan Today - Экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков помещен под домашний арест, передает Kazakhstan Today.
По информации Кызылординского областного суда, Антикоррупционное агентство Республики Казахстан 28 марта 2020 года подало ходатайство в Специализированный следственный суд Кызылорды о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении акима Кызылординской области К. Искакова. Он подозревается в совершении мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).
Ходатайство было удовлетворено. Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста составляет два месяца, с 22.28 26 марта 2020 года до 22.28 26 мая 2020 года.
Как сообщалось ранее, 28 марта указом главы государства Куанышбек Искаков был освобожден от должности акима Кызылординской области. Новым акимом региона назначена Гульшара Абдыкаликова.
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