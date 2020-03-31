Экс-аким Кызылординской области помещен под домашний арест

Кызылорда. 30 марта. Kazakhstan Today - Экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков помещен под домашний арест, передает Kazakhstan Today.

По информации Кызылординского областного суда, Антикоррупционное агентство Республики Казахстан 28 марта 2020 года подало ходатайство в Специализированный следственный суд Кызылорды о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении акима Кызылординской области К. Искакова. Он подозревается в совершении мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Ходатайство было удовлетворено. Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста составляет два месяца, с 22.28 26 марта 2020 года до 22.28 26 мая 2020 года.

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